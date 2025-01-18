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Борги на балансуючому ринку загрожують роботі енергосистеми України, - FSR

Субота 18 січня 2025 15:06
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Борги на балансуючому ринку загрожують роботі енергосистеми України, - FSR Фото: борги на балансуючому ринку загрожують роботі енергосистеми України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Борги на балансуючому ринку електроенергії загрожують стабільній роботі всієї енергетичної системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Флорентійської школи регулювання (Florence school of regulation, FSR).

"Ще однією серйозною проблемою є заборгованість на балансуючому ринку. Значні борги між учасниками ринку, особливо перед виробниками електроенергії, створюють “ефект доміно” у розрахунках та загрожують стабільності всієї енергетичної системи", - йдеться в ньому.

Зазначається, що критична ситуація із заборгованістю на балансуючому ринку також пов’язана з недосконалістю механізмів стягнення боргів та відсутністю ефективних фінансових гарантій від учасників ринку. Це негативно впливає на ліквідність всього енергетичного сектору та його інвестиційну привабливість.

У звіті пояснюють, що для підтримки реформ на ринку Енергетичне співтовариство запровадило Енергетичну обсерваторію України. Обсерваторія уважно відстежує всі події, пов’язані з енергетичним ринком і корпоративним управлінням в Україні, надаючи оцінки та рекомендації.

"Втім, глибина проблем свідчить про необхідність більш широкої та системної підтримки для подолання кризи, що виникла в енергетичному секторі", - підкреслили в FSR.

Нагадаємо, раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявляв, що внаслідок величезних боргів в енергетиці блокується розвиток нових енергетичних проєктів, а потенційні інвестори заморожують існуючі.

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