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Борги на балансуючому ринку відлякують інвесторів від будівництва нової генерації, - експерт

15:16 24.10.2026 Сб
2 хв
aimg Сергій Новіков
Борги в енергетиці України відлякують інвесторів від будівництва нової генерації (фото: Getty Images)

Борги перед учасниками балансуючого ринку стримують будівництво нових генеруючих потужностей, необхідних для підтримки енергосистеми у критичні моменти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора сектору енергетики та клімату аналітичного центру Ukraine Facility Platform Олександра Візіра.

За його словами, бізнес не готовий вкладати кошти в електростанції, якщо оплату за їхню роботу доведеться чекати роками.

Як констатував експерт, однією з причин проблеми залишаються неплатежі комунальних підприємств. Зокрема, харківські комунальники, за оцінкою експерта, є одними з найбільших боржників на балансуючому ринку. У результаті за спожиту ними електроенергію не надходять кошти, що створює проблеми з розрахунками для інших учасників ринку.

"А ця проблема - тобто вони не сплачуючи за електричну енергію вирішують свою проблему, але створюють проблему для всіх решти, в тому числі і для Києва, і для будь-яких інших суб'єктів", — пояснив Візір.

Він наголосив, що через хронічні борги приватні компанії не хочуть інвестувати у нові потужності, які могли б допомагати енергосистемі під час дефіциту електроенергії. Причина проста: виробник витрачає гроші на генерацію, але не має впевненості, що своєчасно отримає оплату.

"Чому? Тому що він розуміє, що йому заплатять через рік", - зазначив експерт.

Борги на енергоринку в Україні

Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що станом на сьогодні заборгованість учасників балансуючого ринку перед "Укренерго" вже перевищила 46 млрд грн, що є одним із найвищих показників за час існування ринку.

Нагадаємо, за 2025 рік борг на балансуючому ринку перед "Укренерго" зріс на 21% - до рекордних 42 млрд гривень. До того ж за рік суттєво зросла заборгованість самого "Укренерго" перед учасниками балансуючого ринку, на 36% - до 22,9 млрд грн.

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Електроенергія