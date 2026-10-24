Борги на балансуючому ринку відлякують інвесторів від будівництва нової генерації, - експерт

За його словами, бізнес не готовий вкладати кошти в електростанції, якщо оплату за їхню роботу доведеться чекати роками.

Як констатував експерт, однією з причин проблеми залишаються неплатежі комунальних підприємств. Зокрема, харківські комунальники, за оцінкою експерта, є одними з найбільших боржників на балансуючому ринку. У результаті за спожиту ними електроенергію не надходять кошти, що створює проблеми з розрахунками для інших учасників ринку.



"А ця проблема - тобто вони не сплачуючи за електричну енергію вирішують свою проблему, але створюють проблему для всіх решти, в тому числі і для Києва, і для будь-яких інших суб'єктів", — пояснив Візір.



Він наголосив, що через хронічні борги приватні компанії не хочуть інвестувати у нові потужності, які могли б допомагати енергосистемі під час дефіциту електроенергії. Причина проста: виробник витрачає гроші на генерацію, але не має впевненості, що своєчасно отримає оплату.



"Чому? Тому що він розуміє, що йому заплатять через рік", - зазначив експерт.