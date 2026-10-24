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Долги на балансирующем рынке отпугивают инвесторов от строительства нового поколения, - эксперт

15:16 24.10.2026 Сб
2 мин
aimg Сергей Новиков
Долги в энергетике Украины отпугивают инвесторов от строительства нового поколения (фото: Getty Images)

Долги перед участниками балансирующего рынка удерживают строительство новых генерирующих мощностей, необходимых для поддержки энергосистемы в критические моменты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора сектора энергетики и климата аналитического центра Ukraine Facility Platform Александра Визира.

По его словам, бизнес не готов вкладывать средства в электростанции, если оплату за их работу придется ждать годами.

Как констатировал эксперт, одной из причин проблемы остаются неплатежи коммунальных предприятий. В частности, харьковские коммунальщики, по оценке эксперта, являются одними из самых крупных должников на балансирующем рынке. В результате, за потребленную ими электроэнергию не поступают средства, что создает проблемы с расчетами для других участников рынка.

"А эта проблема - то есть они не платя за электрическую энергию, решают свою проблему, но создают проблему для всех остальных, в том числе и для Киева, и для любых других субъектов", - пояснил Визир.

Он подчеркнул, что из-за хронических долгов частные компании не хотят инвестировать в новые мощности, которые могли бы помогать энергосистеме при дефиците электроэнергии. Причина проста: производитель тратит деньги на генерацию, но не уверен, что своевременно получит оплату.

"Почему? Потому что он понимает, что ему заплатят через год", – отметил эксперт.

Долги на энергорынке в Украине

Ранее председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что по состоянию на сегодняшний день задолженность участников балансирующего рынка перед "Укрэнерго" уже превысила 46 млрд грн , что является одним из самых высоких показателей за время существования рынка.

Напомним, за 2025 год долг на балансирующем рынке перед "Укрэнерго" вырос на 21% - до рекордных 42 млрд гривен . К тому же, за год существенно возросла задолженность самого "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка, на 36% - до 22,9 млрд грн.

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