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Борг "Укренерго" за послуги генеруючих компаній зріс до 16,5 млрд гривень

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Субота 03 червня 2023 15:22
Борг "Укренерго" за послуги генеруючих компаній зріс до 16,5 млрд гривень Фото: "Харківська ТЕЦ-5" звернулась до суду із позовом до НЕК "Укренерго" (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Компанія "Харківська ТЕЦ-5" звернулась до суду із позовом до НЕК "Укренерго" щодо стягнення 152,4 млн гривень боргу на балансуючому ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ExPro.

Як зазначається, позовні вимоги обґрунтовані порушенням відповідачем зобов`язань за договором про участь у балансуючому ринку №0695-04113 від 13.03.2020, в частині здійснення розрахунків.

Господарський суд міста Києва відкрив провадження у справі. Підготовче засідання призначено на 19 червня.

Як зазначається, загальна заборгованість НЕК "Укренерго" перед генеруючими компаніями на балансуючому ринку зросла із 16 млрд гривень у березні до 16,5 млрд грн у травні.

Раніше генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота повідомляв, що заборгованість "Укренерго" перед компанією за послуги на балансуючому ринку продовжує сильно зростати і вже збільшилась до 5,5 млрд гривень.

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