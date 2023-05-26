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Борг "Укренерго" перед "Укргідроенерго" на балансуючому ринку зріс до 5,5 млрд гривень

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П'ятниця 26 травня 2023 19:13
Борг "Укренерго" перед "Укргідроенерго" на балансуючому ринку зріс до 5,5 млрд гривень Фото: борг "Укренерго" перед "Укргідроенерго" на балансуючому ринку зріс до 5,5 млрд гривень (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Заборгованість "Укренерго" перед ПрАТ "Укргідроенерго" за послуги на балансуючому ринку продовжує сильно зростати і вже збільшилась до 5,5 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора "Укргідроенерго" Ігоря Сироту.

"Досить стрімко зростає заборгованість НЕК "Укренерго" на балансуючому ринку і за допоміжні послуги. На сьогодні це 5,5 млрд грн і 1 млрд грн відповідно. На ці дні в енергосистемі України не вбачається дефіциту, але в певні години ми виробляємо енергію на піках наших можливостей", - розповів Сирота.

За його словами, одночасне виведення в ремонт блоків АЕС збільшує навантаження на гідрогенерацію та, відповідно, призводить до збільшення розміру ПСО (покладання спеціальних зобов'язань, - ред.) для компанії.

Раніше генеральний директор "Центренерго" Володимир Єгоров розповів, що "Укренерго" заборгував компанії 3,2 млрд грн за послуги на балансуючому ринку та 1,3 млрд грн за допоміжними послугами.

У березні повідомлялося, що "Укренерго" заборгував на балансуючому ринку перед усіма виробниками електроенергії майже 16 млрд грн.

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