Борг "Укренерго" перед учасниками балансуючого ринку сягнув 32 млрд грн, - експерт

Борги на балансуючому ринку вже створюють дедалі більший фінансовий тиск на енергосистему.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву екс-заступника голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Жупанина.
За його словами, з січня 2025 року до червня 2026 року борг учасників балансуючого ринку перед "Укренерго" зріс на 11 млрд грн і досяг 46 млрд грн.
"Борги учасників ринку перед "Укренерго" на балансуючому ринку за цей період зросли на 11 млрд грн і зараз становлять 46 млрд грн. Може вже більше, бо ми з тобою вже у вересні знаходимося", - сказав Жупанин.
Водночас, за його словами, борги накопичуються і в зворотному напрямку: саме "Укренерго" також має значну заборгованість перед учасниками ринку. Це означає, що неплатежі формують замкнене коло, коли борги одних компаній автоматично створюють проблеми з розрахунками для інших.
"На балансуючому ринку в “Укренерго” біда, як і була - борг виріс вдвічі. Тобто борг перед учасниками ринку на стороні "Укренерго" - 32 млрд грн", - наголосив Жупанин.
На його думку, у державної політики щодо енергоринку мають з’явитися конкретні вимірювані цілі - не лише загальні обіцянки реформ, а й чітке завдання зупинити зростання боргів і почати їх скорочувати.
Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що станом на сьогодні заборгованість учасників балансуючого ринку перед "Укренерго" досягла найвищих показників за час існування ринку. Обсяг боргів накопичується через низку проблемних категорій споживачів, які не здійснюють повних розрахунків.
За його словами, наразі розробляються конкретні кроки для стабілізації ситуації, які передбачають як зміни до постанов Кабміну, так і законодавчі ініціативи.
Нагадаємо, голова правління Асоціації сонячної енергетики України Владислав Соколовський заявив, що борги на балансуючому ринку можуть сягнути 50 млрд грн.
Раніше голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков заявив, що борги у відновлюваній енергетиці залишаються одним із факторів, які стримують інвесторів від участі у нових проєктах