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Долг "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка составил 32 млрд грн, - эксперт

17:01 07.09.2026 Пн
2 мин
Часть компаний потребляет или продает электроэнергию на балансирующем рынке, но деньги за нее вовремя не доходят до оператора системы
aimg Юлия Бойко
Долги на балансирующем рынке продолжают расти (фото: Getty Images)

Долги на балансирующем рынке уже создают все большее финансовое давление на энергосистему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление экс-замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Жупанина.

По его словам, с января 2025 года по июнь 2026 года долг участников балансирующего рынка перед "Укрэнерго" вырос на 11 млрд грн и достиг 46 млрд грн.

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"Долги участников рынка перед "Укрэнерго" на балансирующем рынке за этот период выросли на 11 млрд грн и сейчас составляют 46 млрд грн. Может, уже больше, потому что мы с тобой уже в сентябре находимся", - сказал Жупанин.

В то же время, по его словам, долги накапливаются и обратно: именно "Укрэнерго" также имеет значительную задолженность перед участниками рынка. Это означает, что неплатежи формируют замкнутый круг, когда долги одних компаний автоматически создают проблемы с расчетами для других.

"На балансирующем рынке у "Укрэнерго" беда, как и была - долг вырос вдвое. То есть долг перед участниками рынка на стороне "Укрэнерго" - 32 млрд грн", - подчеркнул Жупанин.

По его мнению, у государственной политики по энергорынку должны появиться конкретные цели - не только общие обещания реформ, но и четкая задача остановить рост долгов и начать их сокращать.

Ситуация с долгами на энергорынке Украины

Ранее председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что по состоянию на сегодняшний день задолженность участников балансирующего рынка перед "Укрэнерго" достигла самых высоких показателей за время существования рынка. Объем долгов накапливается из-за ряда проблемных категорий потребителей, не осуществляющих полных расчетов.

По его словам, сейчас разрабатываются конкретные шаги по стабилизации ситуации, которые предусматривают как изменения в постановления Кабмина, так и законодательные инициативы.

Напомним, глава правления Ассоциации солнечной энергетики Украины Владислав Соколовский заявил, что долги на балансирующем рынке могут достичь 50 млрд грн.

Ранее глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков заявил, что долги по возобновляемой энергетике остаются одним из факторов, сдерживающих инвесторов от участия в новых проектах.

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