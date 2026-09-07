Долг "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка составил 32 млрд грн, - эксперт

По его словам, с января 2025 года по июнь 2026 года долг участников балансирующего рынка перед "Укрэнерго" вырос на 11 млрд грн и достиг 46 млрд грн.

"Долги участников рынка перед "Укрэнерго" на балансирующем рынке за этот период выросли на 11 млрд грн и сейчас составляют 46 млрд грн. Может, уже больше, потому что мы с тобой уже в сентябре находимся", - сказал Жупанин.

В то же время, по его словам, долги накапливаются и обратно: именно "Укрэнерго" также имеет значительную задолженность перед участниками рынка. Это означает, что неплатежи формируют замкнутый круг, когда долги одних компаний автоматически создают проблемы с расчетами для других.

"На балансирующем рынке у "Укрэнерго" беда, как и была - долг вырос вдвое. То есть долг перед участниками рынка на стороне "Укрэнерго" - 32 млрд грн", - подчеркнул Жупанин.

По его мнению, у государственной политики по энергорынку должны появиться конкретные цели - не только общие обещания реформ, но и четкая задача остановить рост долгов и начать их сокращать.