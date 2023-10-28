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Борг "Укренерго" перед державним Гарпоком перевищив 32 млрд гривень

Фото: борг "Укренерго" перед державним Гарпоком перевищив 32 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Заборгованість компанії "Укренерго" перед держпідприємством "Гарантований покупець" щодо оплати за "зелену" електроенергію продовжує нарощуватись і наразі складає 32,2 млрд грн, свідчить інформація держпідприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт підприємства.

При цьому, загалом з початку року борг "Укренерго" збільшився в 2,5 рази.

За інформацією держпідприємства, в цих умовах рівень оплат за зелену електроенергію залишається низьким - за вересень 47%, за жовтень - 53,5%.

З початку поточного року середній показник розрахунків перед підприємствами зеленої енергетики знаходиться на рівні 52,6%, за 2022 рік - 55,3%.

Нагадаємо, 25 жовтня повідомлялось, що Нацкомісія з енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) звинуватила "Укренерго" в нібито поганій роботі з боржниками в судовій площині, що призвело до накопичення боргів в компанії та стало однією з причин фінансової кризи на ринку електроенергії.

Водночас в "Укренерго" спростували заяви Комісії, вказавши, що НКРЕКП своїми рішеннями щодо розміру тарифу на передачу умисно недофінансовує компанію та заводить її в збитки.

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Укренерго