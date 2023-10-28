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Долг "Укрэнерго" перед Государственным Гарпоком превысил 32 млрд гривен

Фото: долг "Укрэнерго" перед государственным Гарпоком превысил 32 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Задолженность компании "Укрэнерго" перед госпредприятием "Гарантированный покупатель" по оплате за "зеленую" электроэнергию продолжает наращиваться и составляет 32,2 млрд грн, свидетельствует информация госпредприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт предприятия.

При этом в целом с начала года долг "Укрэнерго" увеличился в 2,5 раза.

По информации госпредприятия, в этих условиях уровень оплат за зеленую электроэнергию остается низким - за сентябрь 47%, за октябрь - 53,5%.

С начала текущего года средний показатель расчетов перед предприятиями зеленой энергетики находится на уровне 52,6%, за 2022 год - 55,3%.

Напомним, 25 октября сообщалось, что Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ) обвинила "Укрэнерго" в якобы плохой работе с должниками в судебной плоскости, что привело к накоплению долгов в компании и стало одной из причин финансового кризиса на рынке электроэнергии.

В то же время в "Укрэнерго" опровергли заявления Комиссии, указав, что НКРЭКУ своими решениями по размеру тарифа на передачу умышленно недофинансирует компанию и заводит ее в убыток.

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Укрэнерго