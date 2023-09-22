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Борг "Укренерго" перед державним Гарпоком досяг 30 млрд гривень

П'ятниця 22 вересня 2023 18:18
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Борг "Укренерго" перед державним Гарпоком досяг 30 млрд гривень Фото: борг "Укренерго" перед державним Гарпоком досяг 30 млрд грн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Компанія "Укренерго" накопичила 29,6 млрд грн боргу перед ДП "Гарантований покупець" щодо оплати послуги зі збільшення частки зеленої енергетики в Україні, йдеться на сайті держпідприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Гарпоку.

Також повідомляється, що в, свою чергу, рівень розрахунків "Гарантованого покупця" перед підприємствами відновлюваної енергетики з початку поточного року складає 52,3%.

Рівень виплат галузі зеленої енергетики за 2022 рік не перевищує 55,3%.

Як повідомлялося, "Укренерго" закликає Нацкомісію з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) встановити бездефіцитний тариф на передачу електроенергією компанією, щоб вона могла не накопичувати нові борги та могла обслуговувати залучені кредити для погашення існуючих боргів.

Через недостатність тарифу компанія у 2019-2022 роки зазнала понад 49 млрд грн тарифних збитків.

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Укренерго
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