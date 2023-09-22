ua en ru
Пт, 22 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Долг "Укрэнерго" перед государственным Гарпоком достиг 30 млрд гривен

Пятница 22 сентября 2023 18:18
UA EN RU
Долг "Укрэнерго" перед государственным Гарпоком достиг 30 млрд гривен Фото: долг "Укрэнерго" перед государственным Гарпоком достиг 30 млрд грн (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Компания "Укрэнерго" накопила 29,6 млрд грн долга перед ГП "Гарантированный покупатель" по оплате услуги по увеличению доли зеленой энергетики в Украине, говорится на сайте госпредприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Гарпока.

Также сообщается, что в свою очередь уровень расчетов "Гарантированного покупателя" перед предприятиями возобновляемой энергетики с начала текущего года составляет 52,3%.

Уровень выплат отрасли зеленой энергетики за 2022 год не превышает 55,3%.

Как сообщалось, "Укрэнерго" призывает Нацкомиссию по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ) установить бездефицитный тариф на передачу электроэнергией компанией, чтобы она могла не накапливать новые долги и могла обслуживать привлеченные кредиты для погашения существующих долгов.

Из-за недостаточности тарифа компания в 2019-2022 годы понесла более 49 млрд грн тарифных убытков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго
NEWS
Пылает там изрядно. Эксперт оценил последствия попадания в штаб РФ в Севастополе
Пылает там изрядно. Эксперт оценил последствия попадания в штаб РФ в Севастополе
DAILY
Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя