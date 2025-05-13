Борг перед "зеленою" генерацією загрожує довірі інвесторів до енергетичного ринку, - експерт

На думку експерта, хоча частина заборгованості на ринку електроенергії вже була погашена, ключовим викликом лишається невирішене питання боргів перед зеленою генерацією, що залишився за НЕК "Укренерго".

"У нас залишився в зеленій генерації великий борг від "Укренерго", "Укренерго" обіцяли його суттєво погасити, наразі цього не відбулося. І тут головне – цей борг погасити", – пояснив експерт.

Станом на початок 2025 року заборгованість перед виробниками електроенергії з ВДЕ перевищує 22 млрд грн. Вона сформувалась у результаті хронічного недофінансування тарифу на передачу електроенергії, з якого фінансується "зелений" тариф.

Ігнатьєв підкреслив, що вирішення цього питання є критично важливим не лише для фінансової стабільності сектору, а й для збереження інвестиційної довіри:

"Це є елемент повернення довіри до держави України з боку інвесторів – як національних всередині України, так і міжнародних за межами України", – наголосив він.

На думку експерта, оптимальним рішенням може стати кредитування "Укренерго" з метою погашення боргів, однак для цього компанія має знайти баланс між відновленням інвестиційного рейтингу та виконанням зобов’язань перед ринком.

"Я думаю, що тут "Укренерго" має зараз зробити правильний баланс, завершити цю всю процедуру і потім державі треба приходити на новий інструмент стимулювання зеленої генерації", – сказав Ігнатьєв.

Раніше директор ТОВ НВП "Енерого-Плюс" Євген Корф заявив, що український ринок відновлюваної енергетики залишається заручником накопичених боргів. За його словами, це серйозно стримує подальший розвиток галузі та залучення інвестицій.