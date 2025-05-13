Долг перед "зеленой" генерацией угрожает доверию инвесторов к энергетическому рынку, - эксперт

По мнению эксперта, хотя часть задолженности на рынке электроэнергии уже была погашена, ключевым вызовом остается нерешенный вопрос долгов перед зеленой генерацией, оставшийся за НЭК "Укрэнерго".

"У нас остался в зеленой генерации большой долг от "Укрэнерго", "Укрэнерго" обещали его существенно погасить, пока этого не произошло. И здесь главное - этот долг погасить", - пояснил эксперт.

По состоянию на начало 2025 года задолженность перед производителями электроэнергии из ВИЭ превышает 22 млрд грн. Она сформировалась в результате хронического недофинансирования тарифа на передачу электроэнергии, из которого финансируется "зеленый" тариф.

Игнатьев подчеркнул, что решение этого вопроса является критически важным не только для финансовой стабильности сектора, но и для сохранения инвестиционного доверия:

"Это элемент возвращения доверия к государству Украина со стороны инвесторов - как национальных внутри Украины, так и международных за пределами Украины", - подчеркнул он.

По мнению эксперта, оптимальным решением может стать кредитование "Укрэнерго" с целью погашения долгов, однако для этого компания должна найти баланс между восстановлением инвестиционного рейтинга и выполнением обязательств перед рынком.

"Я думаю, что здесь "Укрэнерго" должно сейчас сделать правильный баланс, завершить эту всю процедуру и потом государству надо приходить на новый инструмент стимулирования зеленой генерации", - сказал Игнатьев.

Ранее директор ООО НПП "Энерого-Плюс" Евгений Корф заявил, что украинский рынок возобновляемой энергетики остается заложником накопленных долгов. По его словам, это серьезно сдерживает дальнейшее развитие отрасли и привлечение инвестиций.