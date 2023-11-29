Борг перед "Укргідроенерго" на балансуючому ринку електроенергії зріс до 8 млрд гривень

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ПрАТ "Укргідроенерго" Ігоря Сироту в інтервʼю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, борг "Укренерго" перед його компанією на балансуючому ринку електроенергії за останній рік зріс вдвічі - до 8 млрд грн.

"Торік було 4 млрд грн - немала різниця. Ще й борги зростають, і це проблема для нас. Бо з 8 млрд грн ми платимо 18% податку на прибуток, отримали ми їх чи ні. Потім ми ще маємо заплатити дивіденди - 30% цієї суми, хоча ми її не отримали, але це рахується як дохід. Потім на ці кіловати ми ще нараховуємо ПСО. І якщо так буде ще рік-два, ми з прибуткової компанії попадемо у збитки - через системні нерозрахунки на балансуючому ринку", - розповів він.

Сирота пояснив, що "Укренерго" не може нічого прогнозувати, тому що 80% цих боргів генерують державні компанії: шахти, обленерго, СхідГЗК, які не розраховуються за спожиту електроенергію на балансуючому ринку.

"Це питання, яке я постійно ставлю, тому що воно критичне для нас. Так, у нас був запас міцності, якого на наступний рік може не бути, і ми можемо стати збитковою компанією", - переконаний він.

Він пояснив, що запас міцності формувався завдяки хорошим паводкам в останні два роки, внаслідок чого у компанії були перехідні кошти з року в рік.

Сирота також наголосив, що компанія погасила усю заборгованість по ПСО, але якщо будуть надалі нарощуватися борги на балансуючому ринку, то "Укргідроенерго" не зможе платити ПСО.

Як повідомлялося, раніше голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький уточнював, що учасники балансуючого ринку електроенергії заборгували оператору майже 30 млрд грн, а "Укренерго" їм - 18 млрд грн.

За його словами, борги зростають через те, що держава дозволила цілому ряду споживачів фактично не платити за електроенергію.