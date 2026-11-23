За його словами, компанії забезпечили захист 30 підстанцій ПС-35 та 34 когенераційних установок у Воронькові, Броварах, Славутичі, Білій Церкві, Макарові та Бучі.

Крім того, підприємства виготовили та встановили 69 турельних веж для військових і захисту критичної інфраструктури за програмою SkyNet, а також 16 веж радіоелектронної боротьби в зоні відчуження.

Компанії також постачали матеріали для захисту доріг від FPV-дронів і брали участь у роботах на 26 підстанціях ПС-110.

Окремо Соколов розповів про роботи із захисту чотирьох когенераційних установок у Славутичі, які передали Україні німецькі партнери. За його словами, їх захистили за вісім днів, використавши понад 2,5 тис. тонн піщано-цементної суміші для заповнення габіонів. Також для об’єктів виготовили спеціальні броньовані відкатні ворота.

Соколов зазначив, що спочатку його компанії залучили до проєктів як постачальника металопрокату. Однак із серпня він узяв на себе адміністрування частини будівельних процесів, організацію постачання бетону й електротехнічного обладнання та взаємодію із субпідрядниками.

"Ми виступали виключно в ролі постачальника металопрокату. Із серпня, побачивши низькі темпи будівництва та те, що генеральний підрядник не справляється, я був змушений взяти на себе адміністрування низки будівельних процесів. Зокрема, я взяв на себе постачання бетону, оскільки генеральний підрядник не мав коштів для закупівлі цих матеріалів", - розповів бізнесмен.

За його словами, компанії також замінювали окремих субпідрядників і допомагали прискорити роботи в Обухові, Березані, Українці та Вишгороді.

Водночас Соколов заявив, що за виконані роботи та поставлені матеріали його компанії не отримали повного розрахунку. Загальну суму заборгованості він оцінює більш ніж у 1 млрд грн.

Зокрема, за роботи із захисту підстанцій ПС-35, за його словами, йому заборгували 71 млн грн. Роботи на цих об'єктах завершили, однак розрахунок не провели.

Щодо когенераційних установок Соколов стверджує, що роботи виконані, але договори на проєктування та акти приймання досі не оформлені. Така сама проблема, за його словами, виникла з вежею спеціального зв’язку в Яготинському районі: її змонтували ще в серпні, проте договір на виконання робіт та акти не підписані.

Окремо бізнесмен пояснив, що розрахунки за металопрокат для 26 об’єктів ПС-110 мають відбуватися через генеральних підрядників після отримання ними фінансування від Департаменту регіонального розвитку.

Для фінансування робіт компанії використовували власні обігові кошти, банківські кредити та позики приватних осіб. За словами Соколова, обсяг непогашених банківських кредитів наразі становить близько 100 млн грн. Крім того, підприємство має заборгованість перед постачальниками металопрокату, бетону, техніки та опалубки. Загальної суми цих боргів він не назвав.

"Заставлено абсолютно все. Обсяг непогашених кредитів на сьогодні становить близько 100 мільйонів гривень. Крім того, наше підприємство має досить значну заборгованість перед власними постачальниками. Ми заборгували за металопрокат, бетон, техніку та опалубку", - заявив Соколов.

Він також повідомив, що в банківській заставі перебувають офіс, квартири, будинки та автомобілі, які належать йому або його бізнесу.

За словами підприємця, наприкінці жовтня він повідомив міністру з відновлення, інфраструктури та транспорту Миколі Калашнику, що більше не має фінансової можливості власним коштом продовжувати фінансування робіт на об’єктах ПС-110. Соколов розраховував отримати оплату за вже виконані роботи на підстанціях ПС-35 і спрямувати ці кошти на продовження будівництва інших державних об'єктів.