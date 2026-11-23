По его словам, компании обеспечили защиту 30 подстанций ПС-35 и 34 когенерационных установок в Воронькове, Броварах, Славутиче, Белой Церкви, Макарове и Буче.

Кроме того, предприятия изготовили и установили 69 турельных башен для военных и защиты критической инфраструктуры по программе SkyNet, а также 16 башен радиоэлектронной борьбы в зоне отчуждения.

Компании также поставляли материалы для защиты дорог от FPV-дронов и участвовали в работах на 26 подстанциях ПС-110.

Отдельно Соколов рассказал о работах по защите четырех когенерационных установок в Славутиче, переданных Украине немецкими партнерами. По его словам, их защитили за восемь дней, использовав более 2,5 тыс. тонн песчано-цементной смеси для заполнения габионов. Также для объектов изготовили специальные бронированные откатные ворота.

Соколов отметил, что первоначально его компании привлекли к проектам в качестве поставщика металлопроката. Однако с августа он взял на себя администрирование части строительных процессов, организацию поставок бетона и электротехнического оборудования и взаимодействие с субподрядчиками.

"Мы выступали исключительно в роли поставщика металлопроката. С августа, увидев низкие темпы строительства и то, что генеральный подрядчик не справляется, я был вынужден взять на себя администрирование ряда строительных процессов. В частности, я взял на себя поставки бетона, поскольку у генерального подрядчика не было средств для закупки этих материалов", - рассказал бизнесмен.

По его словам, компании также заменяли отдельных субподрядчиков и помогали ускорить работы в Обухове, Березане, Украинке и Вышгороде.

Соколов заявил, что за выполненные работы и поставленные материалы его компании не получили полного расчета. Общую сумму задолженности он оценивает более чем в 1 млрд. грн.

В частности, за работы по защите подстанций ПС-35, по его словам, ему задолжали 71 млн грн. Работы на этих объектах завершили, однако расчет не произвели.

Что касается когенерационных установок, Соколов утверждает, что работы выполнены, но договоры на проектирование и акты приемки до сих пор не оформлены. Та же проблема, по его словам, возникла с башней специальной связи в Яготинском районе: ее смонтировали еще в августе, однако договор на выполнение работ и акты не подписаны.

Отдельно бизнесмен объяснил, что расчеты за металлопрокат для 26 объектов ПС-110 должны производиться через генеральных подрядчиков после получения ими финансирования от Департамента регионального развития.

Для финансирования работ компании использовали собственные оборотные средства, банковские кредиты и ссуды частных лиц. По словам Соколова, объем непогашенных банковских кредитов составляет сейчас около 100 млн грн. Кроме того, у предприятия есть задолженность перед поставщиками металлопроката, бетона, техники и опалубки. Общей суммы этих долгов он не назвал.

"Заложено абсолютно все. Объем непогашенных кредитов на сегодняшний день составляет около 100 миллионов гривен. Кроме того, наше предприятие имеет достаточно значительную задолженность перед собственными поставщиками. Мы задолжали за металлопрокат, бетон, технику и опалубку", - заявил Соколов.

Он также сообщил, что в банковском залоге находятся офис, квартиры, дома и автомобили, принадлежащие ему или его бизнесу.

По словам предпринимателя, в конце октября он сообщил министру по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николаю Калашнику, что больше не имеет финансовой возможности за свой счет продолжать финансирование работ на объектах ПС-110. Соколов рассчитывал получить оплату за уже выполненные работы на подстанциях ПС-35 и направить эти средства на продолжение строительства других государственных объектов.