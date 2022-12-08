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Борель про заклики зупинити допомогу Україні: війна не має закінчитися перемогою РФ

Фото: голова європейської дипломатії Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що війна в Україні не має закінчитися перемогою Росії. Тому Європа продовжить надавати допомогу Києву.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву Борреля на щорічній конференції "Інвсетиції в європейську оборону 2022".

"Я знаю, що є в Європі громадська думка, яка стверджує, що чим довше ми допомагаємо Україні, тим довше триватиме війна. "Якщо ви хочете припинити війну, припиніть підтримувати Україну, і війна закінчиться". Звичайно! Але як вона закінчиться? Це важливе питання. Ця війна не може закінчитися перемогою Росії та окупацією України... Ми маємо продовжувати підтримку України", - заявив він.

За словами Борреля, Україна воює за своє виживання, але також захищає спільні європейські цінності та безпеку.

"Менше, що ми можемо зробити, це надати їм військову допомогу та тренувальну підтримку. Це те, що ми робимо, і це те, що ми маємо продовжувати робити", - додав глава європейської дипломатії.

Нагадаємо,Боррель визнав наявність серйозних дефіцитів у оборонній сфері ЄС. Вони роблять Європу вразливою перед "загрозами високого рівня" , тому необхідно нарощувати оборонні замовлення.

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