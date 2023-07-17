Боррель: вихід Росії із "зернової угоди" створює багато проблем по всьому світу

"Мені дуже шкода говорити сьогодні про те, що Росія відмовилася продовжувати цю угоду. Це щось дуже серйозне, що створить велику кількість проблем для багатьох людей по всьому світу", - зазначив Боррель.

За його словами, Євросоюз робитиме все можливе, щоб зробити українське зерно доступним для тих, хто його споживає за допомогою коридорів солідарності.

"Я мушу засудити Росію за це рішення, абсолютно невиправдане, що перетворює голод людей на зброю", - додав глава дипломатії ЄС.

Він також додав, що вважає "повною нісенітницею" звинувачення Москви в обмеженні експорту російської сільгосппродукції з використанням санкцій.

Росія вийшла із "зернової угоди"

Нагадаємо, останні кілька місяців російські чиновники активно погрожували, що їхня країна припинить свою участь у "зерновій угоді", яка уможливила експорт українського продовольства Чорним морем.

Вже сьогодні, 17 липня, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков офіційно заявив, що його країна не продовжуватиме домовленості.

За його словами, це пов'язано з тим, що умови країни-агресора не виконують.