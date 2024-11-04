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Боррель переконує Південну Корею збільшити допомогу Україні

Фото: Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель проводить переговори з главою МЗС Південної Кореї Чо Те Юлем на тлі зростаючого занепокоєння в Сеулі з приводу відправлення північнокорейських військ до Росії для участі у війні з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Агресія Росії проти України є екзистенційною загрозою. Республіка Корея найкраще це розуміє. Ми єдині в нашій підтримці України. Я закликав їх посилити цю підтримку", - написав Боррель у Х (Twitter).

Боррель відвідує Південну Корею, щоб вивести співпрацю у сфері безпеки та оборони між ЄС та Сеулом на "новий рівень". Борель прибув до Південної Кореї після поїздки до Японії і відвідав сильно укріплену демілітаризовану зону, яка розділяє дві Кореї.

"Мій сьогоднішній візит до демілітаризованої зони (ДМЗ) між Республікою Корея та КНДР є ще одним нагадуванням про необхідність більше інвестувати у світ", - написав Боррель.

Перша подібна зустріч у рамках Стратегічного діалогу між ЄС та Південною Кореєю відбулася на тлі того, що Вашингтон і Сеул б'ють на сполох щодо відправлення північнокорейських військ до Росії для війни з Україною.

У Сеулі Боррель зустрівся з міністром оборони Південної Кореї Кім Ен Хьоном і висловив стурбованість розвитком подій.

Минулого тижня Чо Те Юль сказав, що розглядалися всі можливі сценарії, коли їх запитали про те, чи може Сеул постачати зброю в Україну у відповідь на допомогу Північної Кореї Росії.

Південна Корея надала Україні нелетальну допомогу, включаючи обладнання для розмінування, але й досі відмовляється відповідати на запити Києва на постачання зброї.

Сеул також вважає ймовірним, що Москва забезпечить Північ військовими та цивільними технологіями, оскільки КНДР поспішає запустити супутник-шпигун та модернізувати свої ракетні можливості.

 

Минулого тижня Північна Корея продемонструвала свою військову міць, провівши випробування нової величезної твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети під назвою Hwasong-19.

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