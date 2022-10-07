Борель анонсував новий пакет військової допомоги Євросоюзу Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Я попрошу лідерів підтримати пропозицію щодо виділення нового траншу для Європейського фонду миру для продовження надання військової підтримки Україні, а також навчальної місії", - сказав Боррель журналістам, прибувши на саміт ЄС до Праги.

Раніше країни ЄС уже виділили 2,5 млрд євро для у вигляді п'яти траншів по 500 млн євро з Європейського фонду миру для військової допомоги Україні.