ua ru
Пт, 07 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Борель анонсував новий пакет військової допомоги Євросоюзу Україні

Новость на русском →
Прага, П'ятниця 07 жовтня 2022 11:30
Борель анонсував новий пакет військової допомоги Євросоюзу Україні Фото: Жозеп Боррель (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель закликав блок із 27 країн виділити додаткові кошти для військової підтримки України. Раніше ЄС уже надав 2,5 млрд. євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Я попрошу лідерів підтримати пропозицію щодо виділення нового траншу для Європейського фонду миру для продовження надання військової підтримки Україні, а також навчальної місії", - сказав Боррель журналістам, прибувши на саміт ЄС до Праги.

Раніше країни ЄС уже виділили 2,5 млрд євро для у вигляді п'яти траншів по 500 млн євро з Європейського фонду миру для військової допомоги Україні.

Віце-президент Європейської комісії із зовнішньої політики Жозеп Боррель задіяв Європейський фонд миру для підтримки України одразу після російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз
NEWS
Байден заявив про найвищу загрозу ядерного "Армагеддону" з часів Карибської кризи
Байден заявив про найвищу загрозу ядерного "Армагеддону" з часів Карибської кризи
DAILY
Широкий фронт. Як Україна витісняє росіян на півдні та сході
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Широкий фронт. Як Україна витісняє росіян на півдні та сході