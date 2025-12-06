ua en ru
Бордовий total look від Наді Матвєєвої: стильний образ, який виглядає дорого

Субота 06 грудня 2025 10:30
Бордовий total look від Наді Матвєєвої: стильний образ, який виглядає дорого Надія Матвєєва (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Надя Матвєєва вразила бездоганним почуттям стилю, показавши бордовий total look, який має елегантний і по-справжньому дорогий вигляд. Ведуча показала, як один колір може створити статусний, гармонійний образ і підкреслити індивідуальність.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її пост в Instagram.

Який "лук" вибрала телеведуча

Ключовим елементом став відтінок марсала - глибокий винний колір, який асоціюється зі стриманою розкішшю та елегантністю.

Телеведуча показала, як правильно поєднувати різні фактури та силуети в межах одного кольору, щоб образ виглядав цілісним, але не перевантаженим.

Бордовий total look від Наді Матвєєвої: стильний образ, який виглядає дорогоМатвєєва задає тренди (фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya)

Монохром як основа стилю

У центрі композиції поєднання укороченого об'ємного пуховика і довгої спідниці в тон. Вибір верхнього одягу є вдалим рішенням для створення збалансованого силуету: стьобана фактура, високий комір і м'які лінії надають образу структури, не порушуючи відчуття легкості.

Спідниця-максі з екошкіри стала ідеальним доповненням. Її вільний крій створює плавність рухів і формує елегантну вертикаль, що візуально подовжує фігуру.

Контраст між матовим нейлоном пуховика і гладкою поверхнею спідниці додає глибини навіть у межах одного кольору - один з ключових прийомів стилізації.

Експерти моди наголошують: монохромні комплекти в насичених відтінках - це безпрограшна ідея для тих, хто прагне мати зібраний і сучасний вигляд.

Бордовий total look від Наді Матвєєвої: стильний образ, який виглядає дорогоНадя Матвєєва (фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya)

Природність і стриманість у деталях

Матвєєва доповнила лук своєю традиційною зачіскою - легкими локонами, що природно обрамляють обличчя, що м'яко підсилює загальну естетику образу.

Вона відмовилася від складного макіяжу, зробивши акцент на натуральності та свіжості - рішення, яке часто застосовується в преміальному сегменті fashion-зйомок.

Загальний настрій образу підсилює впевненість, спокій і гармонійність.

Телеведуча демонструє, як за допомогою правильно підібраної палітри можна підкреслити власну індивідуальність і створити стильний, доречний у різних ситуаціях look.

Бордовий total look від Наді Матвєєвої: стильний образ, який виглядає дорогоМатвєєва показала модний пуховик (фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya)

Чому цей образ універсальний на зиму

Образ Надії Матвєєвої можна взяти собі на замітку, оскільки він:

  • практичний: пуховик і довга спідниця забезпечують комфорт і тепло в прохолодну погоду;
  • стильний: монохромність і вдале поєднання фактур (стьобаний пуховик + шкіра) відповідають сучасним трендам;
  • елегантний: глибокий колір марсала пасує жінкам різного віку та кольоротипу, надаючи образу благородства;
  • універсальний: такий комплект можна носити як на прогулянку, так і на неформальну зустріч.

Бордовий total look від Наді Матвєєвої: стильний образ, який виглядає дорогоНадя Матвєєва показала, що носити взимку (фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya)

