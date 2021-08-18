Для борьбы с самолечением: в Украине планируют запретить рекламу лекарств

Совет нацбезопасности и обороны Украины взялся за борьбу с самолечением украинцев. Кабмину поручили наложить мораторий на рекламу лекарств и медпрепаратов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение СНБО , которое подписал президент Владимир Зеленский.

По решению СНБО, правительство должно установить до 1 января 2024 года мораторий на рекламу на телевидении и радио, а также в средствах массовой информации:

лекарственных средств;

медицинских изделий;

методов профилактики;

методов диагностики;

методов лечения и реабилитации.

Кабмин также должен обеспечить реальный контроль за соблюдением правил рецептурного отпуска лекарственных средств и избежания назначения пациентам большого количества различных медпрепаратов или лечебных процедур.

Принятие этих мер, как считают в СНБО, должно минимизировать вредное влияние самолечения на здоровье украинцев.