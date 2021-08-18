Для боротьби з самолікуванням: в Україні планують заборонити рекламу ліків

Рада нацбезпеки і оборони України взялася за боротьбу з самолікуванням українців. Кабміну доручили накласти мораторій на рекламу ліків та медпрепаратів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення РНБО, яке підписав президент Володимир Зеленський.
За рішенням РНБО, уряд має встановити до 1 січня 2024 року мораторій на рекламу на телебаченні та радіо, а також у засобах масової інформації:
Кабмін також має забезпечити реальний контроль за дотриманням правил рецептурного відпуску лікарських засобів та уникнення призначення пацієнтам великої кількості різних медпрепаратів або лікувальних процедур.
Ужиття цих заходів, як вважають в РНБО, має мінімізувати шкідливий вплив самолікування на здоров’я українців.