Для борьбы с подделками: Раде рекомендуют принять новую редакцию закона о лекарствах
Верховной раде рекомендуют принять новую редакцию закона о лекарствах для борьбы с их подделкой. Соответствующую рекомендацию дал комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования по проекту №5547.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.
Принятие этого закона будет означать, что утратил силу действующий закон "О лекарственных средствах".
"Комитет принял решение рекомендовать Верховной рде принять законопроект в первом чтении", - указано в сообщении.
В документе прописаны требования к содержанию заявления на государственную регистрацию лекарственного средства, требования к досье, характеристики лекарств.
Закон предусматривает пятилетний срок действия госрегистрации препарата с возможностью дальнейшего продления этого срока на неограниченный период.
Также определяются правила рекламирования лекарств.
Документ предусматривает, что назначение лекарств осуществляется объективно, без воздействия прямых и косвенных финансовых стимулов; бесплатные образцы лекарств предоставляются с соблюдением публичных ограничений и только для ознакомления с новыми препаратами, получения опыта их использования.
Прописаны прозрачные механизмы надзора и контроля в сфере обращения лекарств и ответственности лиц за нарушение законодательства.
Напомним, в конце мая этот закон внесли в парламент.
Как писало РБК-Украина, Раде рекомендуют запретить продажу лекарственных средств несовершеннолетним. Такую рекомендацию дал комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования по законопроекту №5122.