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Для борьбы с подделками: Раде рекомендуют принять новую редакцию закона о лекарствах

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Украина, Понедельник 12 июля 2021 17:46
Для борьбы с подделками: Раде рекомендуют принять новую редакцию закона о лекарствах Фото: Раде рекомендуют одобрить новую редакцию закона о лекарствах (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют принять новую редакцию закона о лекарствах для борьбы с их подделкой. Соответствующую рекомендацию дал комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования по проекту №5547.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Принятие этого закона будет означать, что утратил силу действующий закон "О лекарственных средствах".

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной рде принять законопроект в первом чтении", - указано в сообщении.

В документе прописаны требования к содержанию заявления на государственную регистрацию лекарственного средства, требования к досье, характеристики лекарств.

Закон предусматривает пятилетний срок действия госрегистрации препарата с возможностью дальнейшего продления этого срока на неограниченный период.

Также определяются правила рекламирования лекарств.

Документ предусматривает, что назначение лекарств осуществляется объективно, без воздействия прямых и косвенных финансовых стимулов; бесплатные образцы лекарств предоставляются с соблюдением публичных ограничений и только для ознакомления с новыми препаратами, получения опыта их использования.

Прописаны прозрачные механизмы надзора и контроля в сфере обращения лекарств и ответственности лиц за нарушение законодательства.

Напомним, в конце мая этот закон внесли в парламент.

Как писало РБК-Украина, Раде рекомендуют запретить продажу лекарственных средств несовершеннолетним. Такую рекомендацию дал комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования по законопроекту №5122.

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