Для боротьби з підробками: Раді рекомендують схвалити нову редакцію закону про ліки
Верховній раді рекомендують схвалити нову редакцію закону про ліки для боротьби з їх підробленням. Відповідну рекомендацію надав комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування щодо проекту №5547.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.
Ухвалення цього закону означатиме, що втратив чинність діючий закон "Про лікарські засоби".
"Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект у першому читанні за основу", - вказано у повідомленні.
У документі прописані вимоги до змісту заяви на державну реєстрацію лікарського засобу, вимоги до досьє, характеристики ліків.
Закон передбачає п’ятирічний строк чинності держреєстрації препарату з можливістю подальшого подовження цього строку на необмежений період.
Також визначаються правила рекламування ліків.
Документ передбачає, що призначення ліків здійснюється об’єктивно, без впливу прямих і непрямих фінансових стимулів; безоплатні зразки ліків надаються з дотриманням публічних обмежень і лише для ознайомлення з новими препаратами, одержання досвіду їх використання.
Прописані прозорі механізми нагляду та контролю у сфері обігу ліків і відповідальності осіб за порушення законодавства.
Нагадаємо, наприкінці травня цей закон внесли до парламенту.
Як писало РБК-Україна, Раді рекомендують заборонити продаж лікарських засобів неповнолітнім. Таку рекомендацію надав комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування щодо законопроекту №5122.