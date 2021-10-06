От борьбы с олигархами в законе осталось только название, - "УДАР"

"От "антиолигархического" в законопроекте осталось только название. Дополнительные поступления в бюджет будут обеспечиваться за счет усиления фискального давления на малый и средний бизнес", - говорится в заявлении.

В "УДАРе" отмечают, что в результате борьбы и давления на власть удалось добиться, чтобы из текста законопроекта исчезли скандальные нормы о налогообложении НДС продажи жилья, об НДФЛ для селян, торгующих своим урожаем, о блокировании работы предприятий, которым направлены подозрения о налоговом нарушении, и др. Но в проекте до сих пор остаются нормы о 18-процентном налоге для селян с дохода выше 12 минимальных зарплат, о минимальном налоговом обязательстве для фермеров и ряд других, которые ухудшат положение малого и среднего бизнеса и всех украинцев, говорится в заявлении.

В то же время из законопроекта исчез базовый принцип, который предусматривал увеличение бюджетных поступлений за счет крупного бизнеса. А уровень поступлений в бюджет от ренты на руду может даже уменьшиться, предупреждают в "УДАРе".

"Принятие законопроекта №5600 приведет к резкому росту цен, ухудшению положения всех людей и уничтожению среднего класса в Украине. "УДАР Виталия Кличко" призывает снять законопроект с рассмотрения, если из него не будут удалены все нормы, ухудшающие положение украинских предпринимателей и обычных граждан. "Антиолигархический" закон должен соответствовать своему названию и быть направлен против олигархов", - отмечается в заявлении.

"УДАР Виталия Кличко" подчеркивает: власть должна не давить на бизнес, а сосредоточиться на мерах стимулирования. Установить равные налоговые правила для всех, наладить эффективную работу АМКУ, завершить судебную реформу и соблюдать обязательства перед иностранными инвесторами.