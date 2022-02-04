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На борьбу с COVID-19 за год потратили почти 50 млрд гривен: на что пошли деньги

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Украина, Пятница 04 февраля 2022 11:27
На борьбу с COVID-19 за год потратили почти 50 млрд гривен: на что пошли деньги Фото: в 2021 году на противодействие COVID-19 потратили 50 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В 2021 году общие расходы средств госбюджета на противодействие пандемии COVID-19 составили 46,4 млрд гривен. Большинство средств ушло на экстренную помощь и вакцинацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов (Минфина).

По данным пресс-службы, средства использованы на:

  • оплату услуг по экстренной и стационарной медицинской помощи, предоставляемых пациентам с COVID-19, а также услуг по вакцинации населения от COVID-19 - 22,4 млрд грн;
  • закупку вакцин от COVID-19 - 11,4 млрд грн;
  • обеспечение больниц кислородом, диагностическим оборудованием, экспресс тестами и расходными материалами для тестирования - 2,5 млрд грн;
  • доплаты к зарплатам медицинским работникам - 0,5 млрд грн;
  • другие мероприятия в сфере здравоохранения - 0,1 млрд грн;
  • социальную поддержку - всего использовано 7,7 млрд грн, из них: на выплаты по безработице и частичной безработице - 2,2 млрд грн; на мероприятия по социальной поддержке населения в условиях карантина - 3 млрд грн; на выплату материального обеспечения в связи с временной потерей трудоспособности ("больничных") - 2,5 млрд грн;
  • на осуществление мероприятий по борьбе с COVID-19 в учебных заведениях - 0,9 млрд грн;
  • на доплаты к заработной плате военнослужащим Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, медицинским и другим работникам ведомственных учреждений здравоохранения - 0,8 млрд гривен.

На борьбу с COVID-19 за год потратили почти 50 млрд гривен: на что пошли деньги

Напомним, по данным Госстата, за январь-ноябрь от COVID-19 умерло 76 949 украинцев (в том числе в ноябре - 21 867 человек).

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