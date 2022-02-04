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На боротьбу з COVID-19 за рік витратили майже 50 млрд гривень: на що саме пішли кошти

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Україна, П'ятниця 04 лютого 2022 11:27
На боротьбу з COVID-19 за рік витратили майже 50 млрд гривень: на що саме пішли кошти Фото: у 2021 році на протидію COVID-19 витратили 50 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У 2021 році загальні видатки коштів держбюджету на протидію пандемії COVID-19 становили 46,4 млрд гривень. Більшість коштів пішло на екстрену допомогу та вакцинацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів (Мінфіну).

За даними прес-служби, кошти використані на:

  • оплату послуг з екстреної та стаціонарної медичної допомоги, наданих пацієнтам з COVID-19, а також послуг з вакцинації населення від COVID-19 - 22,4 млрд грн;
  • закупівлю вакцин від COVID-19 - 11,4 млрд грн;
  • забезпечення лікарень киснем, діагностичним обладнанням, експрес тестами та витратними матеріалами для тестування - 2,5 млрд грн;
  • доплати до зарплат медичним працівникам - 0,5 млрд грн;
  • інші заходи у сфері охорони здоров’я - 0,1 млрд грн;
  • соціальну підтримку - загалом використано 7,7 млрд грн, із них: на виплати по безробіттю та частковому безробіттю - 2,2 млрд грн; на заходи щодо соціальної підтримки населення в умовах карантину - 3 млрд грн; на виплату матеріального забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності ("лікарняних") - 2,5 млрд грн;
  • на здійснення заходів з боротьби з COVID-19 у закладах освіти - 0,9 млрд грн;
  • на доплати до заробітної плати військовослужбовцям Національної гвардії та Державної прикордонної служби, органів і підрозділів цивільного захисту, поліцейським, медичним та іншим працівникам відомчих закладів охорони здоров’я - 0,8 млрд гривень.

На боротьбу з COVID-19 за рік витратили майже 50 млрд гривень: на що саме пішли кошти

Нагадаємо, за даними Держстату, за січень-листопад від COVID-19 померло 76 949 українців (у тому числі в листопаді - 21 867 осіб).

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