Болезни сердца, ковид и рак: от чего чаще всего умирают украинцы

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о количестве умерших за январь-ноябрь 2021 года. COVID-19 второй месяц подряд находится на втором месте среди причин смерти после ишемической болезни сердца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата .

По данным статистического ведомства, с начала года умерло 562 137 человек, в том числе в ноябре 87 862 человека.

По официальной информации, от COVID-19 умерло 76 949 украинцев (в том числе в ноябре - 21 867 человек).

Наиболее частая причина смерти с начала года - болезни системы кровообращения, от которых умерло 392 328 человек, в том числе от ишемической болезни сердца - 274 223 человек (в ноябре - 31 984) от цереброваскулярных болезней (инсульта) - 75 563 человека (в ноябре - 8 499).

Злокачественные новообразования (рак) стали причиной смерти 67 750 граждан (в ноябре - 6 232)

Болезни органов пищеварения стали причиной смерти 22 701 человек. Болезни органов дыхания стали причиной смерти 24 760 человек (в т.ч. грипп и пневмония- 19 970 человек).

По данным Госстата, за январь-ноябрь инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 5 558 человек, среди них туберкулез - 2 501, от СПИДа умерло 2 026 украинцев.

Кроме того, 25 565 украинцев погибли в результате внешних причин. Среди них транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 3 369 граждан, утопление - 1 466, гибель на пожаре - 1 069, случайное отравление (кроме алкоголя) - 1 455, отравление алкоголем - 1 623, самоубийства - 5 520, умышленные убийства - 1 147.