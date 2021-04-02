В борьбе с коррупцией Украина и США братья по оружию, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский раскрыл новые подробности разговора с лидером США Джо Байденом. По его словам, они сегодня обсудили воплощение и продолжение реформ в Украине.

Об этом украинский президент сказал в своем видеообращении .

"Было отмечено и поддержано воплощение реформ в Украине, в том числе антикоррупционной, судебной и реформы Конституционного суда. По словам Байдена, в вопросах борьбы с коррупцией США и Украина братья по оружию", - заявил он.

Как рассказал Зеленский, американский президент поддерживает антикоррупционную и судебную реформы в Украине.

Напомним, в начале марта США заявили о введении персональных санкций против украинского олигарха Игоря Коломойского. Вашингтон обвинил Коломойского в якобы коррупции в период, когда он возглавлял Днепропетровскую область.

Под американские санкции попала и семья Коломойского. В санкционном списке оказались жена и дети украинского олигарха.

Как писало РБК-Украина, после объявления санкций против Коломойского в Офисе президента поблагодарили США за помощь в борьбе с олигархами.