У боротьбі з корупцією Україна та США брати по зброї, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розкрив нові подробиці розмови з лідером США Джо Байденом. За його словами, вони сьогодні обговорили втілення та продовження реформ в Україні.

Про це український президент сказав у своєму відеозверненні .

"Було відзначено та підтримано втілення реформ в Україні, зокрема антикорупційної, судової та реформи Конституційного суду. За словами Байдена, у питаннях боротьби з корупцією США та Україна брати по зброї", - заявив він.

Як розповів Зеленський, американський президент підтримує антикорупційну та судову реформи в Україні.

Нагадаємо, на початку березня США заявили про введення персональних санкцій проти українського олігарха Ігоря Коломойського. Вашингтон звинуватив Коломойського у нібито корупції у період, коли той очолював Дніпропетровську область.

Під американські санкції потрапила і родина Коломойського. У санкційному списку опинилися дружина та діти українського олігарха.

Як писало РБК-Україна, після оголошення санкцій проти Коломойського в Офісі президента подякували США за допомогу в боротьбі з олігархами.