Борьба за плей-офф: кто и при каких раскладах может выйти в 1/8 финала Евро-2020

Нынешний формат Евро позволяет выйти в 1/8 финала всем командам, занявшим 1-2 места, а также сразу четырем из шести лучших третьих команд в группах.

Группа А

Оба матча последнего тура 20 июня в 19:00:

Италия - Уэльс

Швейцария - Турция

Италия уже гарантировала себе выход из группы и в случае не проигрыша Уэльсу финиширует в группе первой. Уэльсу, чтобы занять второе место, хватит ничьи. В случае поражения Уэльса и победы Швейцарии второе место будет определяться по лучшей разнице забитых-пропущенных. Турция может рассчитывать лишь на выход из группы как одна из четырех лучших третьих команд, но для шансов на это мало - нужно разбивать Швейцарию с очень крупным счетом, так как сейчас у турков разница -5. В случае поражения Швейцария теряет шансы на выход в плей-офф.

Группа B

Оба матча последнего тура 21 июня в 22:00:

Финляндия - Бельгия

Россия - Дания

Бельгия уже вышла из группы. Единственный вопрос - с какого места. Потеснить одного из фаворитов турнира с первой строчки еще может Финляндия, если победит в очной встрече. Ничья гарантирует победу в группе Бельгии. При этом финны при таком раскладе могут опуститься на третью строчку и будут надеяться на попадание в топ-4 третьих команд.

Для Дании лишь победа над Россией даст возможность рассчитывать на выход из группы. А если финны проиграют свой матч, то Дания может и вовсе выйти на второе место. Сейчас у финнов равная разница забитых-пропущенных голов (1-1), у датчан -2 (1-3). Россия же в случае победы гарантированно выходит в 1/8 финала. Правда, в случае победы финнов и россиян у троих сборных может оказаться по 6 очков и по личным встречам ни у кого преимущества не будет. По разнице голов пока значительное преимущество у бельгийцев +4 (5-1).

Группа C

Оба матча последнего тура 21 июня в 19:00:

УКРАИНА - Австрия

- Австрия Северная Македония - Нидерланды

В нашей группе уже никто не сможет подвинуть с первого места Нидерланды. Так как и последнее место гарантировано займет Северная Македония. А вот второе место в очной встрече разыграет Украина и Австрия. Ничья по большему количеству забитых голов оставляет на втором месте украинцев (по разнице голов Украина и Австрия имеют нули, но у "желто-синих" на один гол забито больше). Поражение любой сборной в этой паре оставит шанс на выход дальше с третьего места.

Группа D

Оба матча последнего тура 22 июня в 22:00:

Чехия - Англия

Хорватия - Шотландия

В этой группе возможны кардинально разные расклады, и пока шансы на выход дальше сохраняются абсолютно все сборные. Правда, пока идеальные шансы на выход дальше имеют Чехия и Англия, которых устроит ничья, чтобы вместе обеспечить себе первые две строчки в группе. Но при таком результате Англия останется второй из-за худшей разницы голов.

Если Чехия проиграет, а в параллельном матче победит Шотландия - чехи займут второе место. Победа Хорватии и поражение от англичан может опустить чехов на третье место. Для этого хорватам нужно стараться побеждаться с разницей в два гола или же надеяться на победу англичан в два и более гола. Если же Хорватия выиграть у Шотландии 2:0, а Чехия проиграет Англии 0:1, судьба второго места будет решаться по дисциплинарным показателям - выше будет тот, у кого меньше желтых и красных карточек.

Шотландии также необходимо побеждать у Хорватии, чтобы надеяться хотя бы на третье место. При этом, если Чехия обыграет Англию, а шотландцы могут выйти на второе место, если будут иметь лучшую разницу забитых-пропущенных.

Группа E

Оба матча последнего тура 23 июня в 19:00:

Швеция - Польша

Словакия - Испания

Швеция гарантирует себе как минимум второе место в случае даже ничьи с Польшей. Победа и вовсе позволит выиграть группу. В то же время победа полякам даст возможность занять второе место, независимо от результата другого матча группы. Ничья или поражение выбью Польшу из турнира.

Похожие расклады будут и в другой паре. Словакию для выхода дальше устроит даже ничья. А Испании необходима только победа, которая может даже вывести испанцев на первое место.

Группа F

Оба матча последнего тура 23 июня в 22:00:

Германия - Венгрия

Португалия - Франция

Пока здесь лидирует Франция, но в случае поражения от Португалии может выпасть из топ-3. Потеснить французов на третье место может Германия, если выиграет у Венгрии, а "ле бле" уступят португальцам. При этом ничья Франции гарантирует как минимум второе место.

Португалии же ничья позволит иметь очень хорошие шансы на выход в 1/8 финала с третьего места, если Германия переиграет Венгрию. Победа точно выведет португальцев дальше, вот только не факт, что с первого места.

Германия в случае победы точно проходит дальше, ничья может опустить на третье место. Но скорее всего в топ-4 третьих команд немцы, как и португальцы попаду.

Венгрии остается надеяться на чудо в виде победы над Германией. Тогда они могут подняться даже на второе место - нужно чтобы проиграла Франция и желательно не с минимальным счетом. При минимальном поражении французов венграм придется побеждать немцев в более чем два гола.