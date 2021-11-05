Борьба за контракт на лунный модуль: Blue Origin проиграла суд

Компания Blue Origin подала в суд на NASA из-за ее решения предоставить контракт на строительство лунного модуля SpaceX. Суд отклонил иск.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Голос Америки ".

Blue Origin, со своей стороны, назвала иск попыткой исправить недостатки в системе закупок NASA.

"Мы в полном масштабе сотрудничаем с NASA в разработке устойчивых конструкций посадочных модулей, проведении широкого спектра мероприятий по снижению технологических рисков и предоставление услуг по доставке грузов на Месяц", - отмечает пресс-служба Blue Origin.

В то же время пока неизвестно, планирует ли компания Безоса обжаловать решение суда.

Добавим, что после иска, NASA пришлось приостановить работу над контрактом до 1 ноября, чтобы ускорить судебное разбирательство. В рамках контракта стоимостью 2,9 млрд долларов - SpaceX должна построить космический корабль, который в будущем осуществит высадку астронавтов на Луну.