Боротьба за контракт на місячний модуль: Blue Origin програла суд

Компанія Blue Origin подала до суду на NASA через її рішення надати контракт на будівництво місячного модуля SpaceX. Суд відхилив позов.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на " Голос Америки ".

Blue Origin, зі свого боку, назвала позов спробою виправити недоліки у системі закупівель NASA.

"Ми у повному масштабі співпрацюємо з NASA у розробці стійких конструкцій посадкових модулів, проведенні широкого спектра заходів щодо зниження технологічних ризиків та надання послуг з доставки вантажів на Місяць", - відзначає пресслужба Blue Origin.

Водночас поки що невідомо, чи планує компанія Безоса оскаржити рішення суду.

Додамо, що після позову, NASA довелося призупинити роботу над контрактом до 1 листопада, аби прискорити судовий розгляд. У рамках контракту вартістю 2,9 млрд доларів - SpaceX має побудувати космічний корабель, який в майбутньому здійснить висадку астронавтів на Місяць.