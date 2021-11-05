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Боротьба за контракт на місячний модуль: Blue Origin програла суд

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П'ятниця 05 листопада 2021 15:37
Боротьба за контракт на місячний модуль: Blue Origin програла суд Фото: Blue Origin програла суд за право побудувати місячний модуль (twitter.com/blueorigin)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Blue Origin подала до суду на NASA через її рішення надати контракт на будівництво місячного модуля SpaceX. Суд відхилив позов.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Blue Origin, зі свого боку, назвала позов спробою виправити недоліки у системі закупівель NASA.

"Ми у повному масштабі співпрацюємо з NASA у розробці стійких конструкцій посадкових модулів, проведенні широкого спектра заходів щодо зниження технологічних ризиків та надання послуг з доставки вантажів на Місяць", - відзначає пресслужба Blue Origin.

Водночас поки що невідомо, чи планує компанія Безоса оскаржити рішення суду.

Додамо, що після позову, NASA довелося призупинити роботу над контрактом до 1 листопада, аби прискорити судовий розгляд. У рамках контракту вартістю 2,9 млрд доларів - SpaceX має побудувати космічний корабель, який в майбутньому здійснить висадку астронавтів на Місяць.

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NASA SpaceX Blue Origin
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