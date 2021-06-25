Борьба с контрабандой даст Украине 300 млрд ежегодно, и не придется повышать налоги, - нардеп
Государство может увеличить поступления в бюджет путем перекрытия контрабандных потоков, и не надо повышать налоги для честного бизнеса.
Об этом заявил народный депутат Украины Александр Качура.
"Я лично не являюсь сторонником увеличения налогов, потому что я считаю, что у Государственной налоговой службы есть все механизмы для того, чтобы положительно контролировать выполнение законодательства и уплату налогов всеми субъектами хозяйствования", - сказал Качура.
По его мнению, вместо того, чтобы увеличивать налоговое давление на честный бизнес и забирать у него 50 млрд грн из-за повышения налогов, как это предлагается в законопроекте №5600, власти следовало бы перекрыть контрабандные схемы, что даст значительно больше средств.
"По информации президента Украины, на контрабанде государство теряет около 300 млрд. Думаю, что на этом должны сконцентрировать в первую очередь внимание и бороться с контрабандой, а не просить тех граждан Украины, которые и так оплатили налоги честно", - отметил Качура.
Напомним, ранее Американская торговая палата (АСС) и Европейская бизнес ассоциация призвали отклонить законопроект по налоговым изменениям (№5600), отметив, что его принятие увеличит фискальное давление на бизнес и негативно повлияет на экономику и ухудшит инвестиционный климат страны.
В то же время народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что власти для пополнения госбюджета следует не увеличивать налоги и убивать бизнес, а найти другие источники, например, избавиться от теневых схем на рынке топлива.
Как известно, в начале июня правительство зарегистрировало в Верховной раде законопроект №5600, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, которые предусматривают повышение налогов для ряда отраслей.