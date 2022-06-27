Борьба с инициативой Китая: G7 инвестирует 600 млрд долларов в развивающиеся страны

Байден заявил, что Соединенные Штаты мобилизуют 200 миллиардов долларов в виде грантов, федеральных фондов и частных инвестиций в течение пяти лет для поддержки проектов в странах с низким и средним уровнем дохода, которые помогают бороться с изменением климата, а также улучшают глобальное здравоохранение, гендерное равенство и цифровую инфраструктуру.

"Я хочу внести ясность. Это не помощь или благотворительность. Это инвестиции, которые принесут прибыль всем", — сказал Байден, добавив, что это позволит всем странам увидеть конкретные преимущества партнерства.

Европа также мобилизует 300 миллиардов евро за тот же период, чтобы создать устойчивую альтернативу китайской инициативе "Один пояс, один путь", которую председатель КНР Си Цзиньпин анонсировал в 2013 году. Лидеры Италии, Канады, Великобритании, Франции и Японии также намерены участвовать в инициативе стран "Большой семерки".

Инвестиционная схема Китая подразумевает создание современной версии древнего торгового маршрута Шелкового пути из Азии в Европу. Чиновники Белого дома заявили, что этот план не принес ощутимой пользы многим развивающимся странам.