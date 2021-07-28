UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Борьба за четыре медали и выход в полуфинал по теннису: что смотреть на ОИ сегодня

Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня, 28 июля, на Олимпийских играх в Токио разыграют еще 23 комплекта медалей. Украинцы поборются за четыре комплекта.

Подробнее о расписании дня на Олимпиаде - в материале РБК-Украина.

За медали сегодня будут бороться дзюдоист Кеджо Набали, Виктория Ус в гребном слаломе (каноэ), Инна Лагутенкова в конном спорте, а также гимнасты Петр Пахнюк и Илья Ковтун в личном многоборье. Кроме этого приблизится к олимпийским медалям могут наши теннисистки Элина Свитолина и сестры Надежда и Людмила Киченок, которые сыграют свои матчи четвертьфинала.

Стрельба из лука

Мужчины, 1/32 финала

  • Алексей Гунбин (Украина) - Тарундип Раи (Индия) - 5:01

Женщины, 1/32 финала

  • Анастасия Павлова (Украина) - Дженнифер Мучино-Фернандес (США) - 11:57
  • Вероника Марченко (Украина) - Чен-Инг Лэй (Тайбэй) - 13:15

Теннис

Женщины, индивидуальный разряд, четвертьфинал

  • Элина Свитолина (Украина) - Камила Джорджи (Италия) - 5:00

Женщины, парный разряд, четвертьфинал

  • Людмила Киченок / Надежда Киченок (Украина) - Вероника Кудерметова / Елена Веснина (Олимпийский комитет России) - 5:00

Дзюдо

Мужчины, до 90 кг

1/32 финала: Кеджо Набали (Украина) - Роберт Флорентино (Доминиканская Республика)

  • Предварительный блок - 5:00-8:30
  • Финальный блок - 11:00-13:50

Женщины, до 70 кг

Украина не представлена

  • Предварительный блок - 5:00-8:30
  • Финальный блок - 11:00-13:50

Гребной слалом

Женщины, каноэ

Украинка: Виктория Ус

  • 1-й заплыв - 6:50
  • 2-й заплыв - 9:00

Конный спорт

Индивидуальная выездка

Украинка: Инна Лагутенкова

  • Финал - 11:30

Спортивная гимнастика

Мужчины, личное многоборье

Украинцы: Петр Пахнюк, Илья Ковтун

  • Финал - 13:15

Плавание

Украина в этот день не представлена

Женщины, вольный стиль 200 м

  • Финал - 4:51

Мужчины, баттерфляй 200 м

  • Финал - 4:49

Женщины, индивидуальное комплексное плавание 200 м

  • Финал - 5:45

Женщины, вольный стиль 1500 м

  • Финал - 5:54

Мужчины, эстафета 4х200 вольным стилем

  • Финал - 6:26

Гребля

Украина не представлена

Женщины, парная двойка

  • Финал - 3:18

Мужчины, парная двойка

  • Финал - 3:30

Женщины, четверки

  • Финал - 3:50

Мужчины, четверки

  • Финал - 4:10

Мужчины, четверки парные

  • Финал - 4:30

Женщины, четверки парные

  • Финал - 4:50

Мужчины, парные двойки легкого веса

Украина: Игорь Хмара / Станислав Ковалев

  • Полуфинал - 5:30

Велоспорт

Украина не представлена

Женщины, индивидуальная гонка с раздельным стартом

  • Финал - 5:30

Мужчины, индивидуальная гонка с раздельным стартом

  • Финал - 7:00

Прыжки в воду

Мужчины, синхронный трамплин 3 м

Украина не представлена

  • Финал - 9:00

Фехтование

Мужчины, команды, сабля

Украина не представлена

  • Схватка за бронзу - 12:30
  • Схватка за золото - 13:30

Баскетбол 3х3

Украина не представлена

Женщины

  • Полуфинал 1: США - Франция - 11:00
  • Полуфинал 2: Олимпийский комитет России - Китай - 12:10
  • Матч за бронзу - 14:45
  • Матч за золото - 15:55

Мужчины

  • Полуфинал 1: Сербия - ОКР - 11:30
  • Полуфинал 2: Бельгия - Латвия - 12:40
  • Матч за бронзу - 15:15
  • Матч за золото - 16:25

Регби 7

Мужчины

Украина не представлена

  • Матч за бронзу - 11:30
  • Матч за золото - 12:00

Тяжелая атлетика

Мужчины, до 73 кг

Украина не представлена

  • Финал - 13:50

Напомним, вчера Елена Костевич и Олег Омельчук завоевали третью "бронзу" для Украины в стрельбе. Кроме этого пловец Михаил Романчук установил олимпийский рекорд в квалификации.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОлимпиадаОлимпиада 2020