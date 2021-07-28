Борьба за четыре медали и выход в полуфинал по теннису: что смотреть на ОИ сегодня

Сегодня, 28 июля, на Олимпийских играх в Токио разыграют еще 23 комплекта медалей. Украинцы поборются за четыре комплекта.
Подробнее о расписании дня на Олимпиаде - в материале РБК-Украина.
За медали сегодня будут бороться дзюдоист Кеджо Набали, Виктория Ус в гребном слаломе (каноэ), Инна Лагутенкова в конном спорте, а также гимнасты Петр Пахнюк и Илья Ковтун в личном многоборье. Кроме этого приблизится к олимпийским медалям могут наши теннисистки Элина Свитолина и сестры Надежда и Людмила Киченок, которые сыграют свои матчи четвертьфинала.
Мужчины, 1/32 финала
Женщины, 1/32 финала
Женщины, индивидуальный разряд, четвертьфинал
Женщины, парный разряд, четвертьфинал
Мужчины, до 90 кг
1/32 финала: Кеджо Набали (Украина) - Роберт Флорентино (Доминиканская Республика)
Женщины, до 70 кг
Украина не представлена
Женщины, каноэ
Украинка: Виктория Ус
Индивидуальная выездка
Украинка: Инна Лагутенкова
Мужчины, личное многоборье
Украинцы: Петр Пахнюк, Илья Ковтун
Украина в этот день не представлена
Женщины, вольный стиль 200 м
Мужчины, баттерфляй 200 м
Женщины, индивидуальное комплексное плавание 200 м
Женщины, вольный стиль 1500 м
Мужчины, эстафета 4х200 вольным стилем
Украина не представлена
Женщины, парная двойка
Мужчины, парная двойка
Женщины, четверки
Мужчины, четверки
Мужчины, четверки парные
Женщины, четверки парные
Мужчины, парные двойки легкого веса
Украина: Игорь Хмара / Станислав Ковалев
Украина не представлена
Женщины, индивидуальная гонка с раздельным стартом
Мужчины, индивидуальная гонка с раздельным стартом
Мужчины, синхронный трамплин 3 м
Украина не представлена
Мужчины, команды, сабля
Украина не представлена
Украина не представлена
Женщины
Мужчины
Мужчины
Украина не представлена
Мужчины, до 73 кг
Украина не представлена
Напомним, вчера Елена Костевич и Олег Омельчук завоевали третью "бронзу" для Украины в стрельбе. Кроме этого пловец Михаил Романчук установил олимпийский рекорд в квалификации.