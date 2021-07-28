Борьба за четыре медали и выход в полуфинал по теннису: что смотреть на ОИ сегодня

За медали сегодня будут бороться дзюдоист Кеджо Набали, Виктория Ус в гребном слаломе (каноэ), Инна Лагутенкова в конном спорте, а также гимнасты Петр Пахнюк и Илья Ковтун в личном многоборье. Кроме этого приблизится к олимпийским медалям могут наши теннисистки Элина Свитолина и сестры Надежда и Людмила Киченок, которые сыграют свои матчи четвертьфинала.

Стрельба из лука

Мужчины, 1/32 финала

Алексей Гунбин (Украина) - Тарундип Раи (Индия) - 5:01

Женщины, 1/32 финала

Анастасия Павлова (Украина) - Дженнифер Мучино-Фернандес (США) - 11:57

Вероника Марченко (Украина) - Чен-Инг Лэй (Тайбэй) - 13:15

Теннис

Женщины, индивидуальный разряд, четвертьфинал

Элина Свитолина (Украина) - Камила Джорджи (Италия) - 5:00

Женщины, парный разряд, четвертьфинал

Людмила Киченок / Надежда Киченок (Украина) - Вероника Кудерметова / Елена Веснина (Олимпийский комитет России) - 5:00

Дзюдо

Мужчины, до 90 кг

1/32 финала: Кеджо Набали (Украина) - Роберт Флорентино (Доминиканская Республика)

Предварительный блок - 5:00-8:30

Финальный блок - 11:00-13:50

Женщины, до 70 кг

Украина не представлена

Предварительный блок - 5:00-8:30

Финальный блок - 11:00-13:50

Гребной слалом

Женщины, каноэ

Украинка: Виктория Ус

1-й заплыв - 6:50

2-й заплыв - 9:00

Конный спорт

Индивидуальная выездка

Украинка: Инна Лагутенкова

Финал - 11:30

Спортивная гимнастика

Мужчины, личное многоборье

Украинцы: Петр Пахнюк, Илья Ковтун

Финал - 13:15

Плавание

Украина в этот день не представлена

Женщины, вольный стиль 200 м

Финал - 4:51

Мужчины, баттерфляй 200 м

Финал - 4:49

Женщины, индивидуальное комплексное плавание 200 м

Финал - 5:45

Женщины, вольный стиль 1500 м

Финал - 5:54

Мужчины, эстафета 4х200 вольным стилем

Финал - 6:26

Гребля

Украина не представлена

Женщины, парная двойка

Финал - 3:18

Мужчины, парная двойка

Финал - 3:30

Женщины, четверки

Финал - 3:50

Мужчины, четверки

Финал - 4:10

Мужчины, четверки парные

Финал - 4:30

Женщины, четверки парные

Финал - 4:50

Мужчины, парные двойки легкого веса

Украина: Игорь Хмара / Станислав Ковалев

Полуфинал - 5:30

Велоспорт

Украина не представлена

Женщины, индивидуальная гонка с раздельным стартом

Финал - 5:30

Мужчины, индивидуальная гонка с раздельным стартом

Финал - 7:00

Прыжки в воду

Мужчины, синхронный трамплин 3 м

Украина не представлена

Финал - 9:00

Фехтование

Мужчины, команды, сабля

Украина не представлена

Схватка за бронзу - 12:30

Схватка за золото - 13:30

Баскетбол 3х3

Украина не представлена

Женщины

Полуфинал 1: США - Франция - 11:00

Полуфинал 2: Олимпийский комитет России - Китай - 12:10

Матч за бронзу - 14:45

Матч за золото - 15:55

Мужчины

Полуфинал 1: Сербия - ОКР - 11:30

Полуфинал 2: Бельгия - Латвия - 12:40

Матч за бронзу - 15:15

Матч за золото - 16:25

Регби 7

Мужчины

Украина не представлена

Матч за бронзу - 11:30

Матч за золото - 12:00

Тяжелая атлетика

Мужчины, до 73 кг

Украина не представлена