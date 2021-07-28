Боротьба за чотири медалі і вихід у півфінал з тенісу: що дивитися на ОІ сьогодні

За медалі сьогодні боротимуться дзюдоїст Кеджо Набалі, Вікторія вус у гребному слаломі( каное), Інна Лагутенкова в кінному спорті, а також гімнасти Петро Пахнюк та Ілля Ковтун в особистому багатоборстві. Крім цього наблизиться до олімпійських медалей можуть наші тенісистки Еліна Світоліна і сестри Надія і Людмила Кіченок, які зіграють свої матчі чвертьфіналу.

Стрільба з лука

Чоловіки, 1/32 фіналу

Олексій Гунбін (Україна) - Тарундіп Раї (Індія) - 5:01

Жінки, 1/32 фіналу

Анастасія Павлова (Україна) - Дженніфер Мучино-Фернандес (США) - 11:57

Вероніка Марченко (Україна) - Чен-Інг Лей (Тайбей) - 13:15

Теніс

Жінки, індивідуальний розряд, чвертьфінал

Еліна Світоліна (Україна) - Каміла Джорджі (Італія) - 5:00

Жінки, Парний розряд, чвертьфінал

Людмила Кіченок / Надія Кіченок (Україна) - Вероніка Кудерметова / Олена Весніна (Олімпійський комітет Росії) - 5:00

Дзюдо

Чоловіки, до 90 кг

1/32 фіналу: Кеджо Набалі (Україна) - Роберт Флорентіно (Домініканська Республіка)

Попередній блок-5:00-8: 30

Фінальний блок - 11:00-13: 50

Жінки, до 70 кг

Україна не представлена

Попередній блок-5:00-8: 30

Фінальний блок - 11:00-13: 50

Гребний слалом

Жінки, каное

Українка: Вікторія Ус

1-й заплив-6:50

2-й заплив-9:00

Кінний спорт

Індивідуальна виїздка

Українка: Інна Лагутенкова

Фінал - 11:30

Спортивна Гімнастика

Чоловіки, особисте багатоборство

Українці: Петро Пахнюк, Ілля Ковтун

Фінал - 13:15

Плавання

Україна в цей день не представлена

Жінки, вільний стиль 200 м

Фінал - 4:51

Чоловіки, Батерфляй 200 м

Фінал-4:49

Жінки, індивідуальне Комплексне плавання 200 м

Фінал-5:45

Жінки, вільний стиль 1500 м

Фінал-5:54

Чоловіки, естафета 4х200 вільним стилем

Фінал - 6:26

Веслування

Україна не представлена

Жінки, парна двійка

Фінал - 3:18

Чоловіки, парна двійка

Фінал-3:30

Жінки, четвірки

Фінал-3:50

Чоловіки, четвірки

Фінал - 4:10

Чоловіки, четвірки парні

Фінал-4:30

Жінки, четвірки парні

Фінал-4:50

Чоловіки, парні двійки легкої ваги

Україна: Ігор Хмара / Станіслав Ковальов

Півфінал-5:30

Велоспорт

Україна не представлена

Жінки, індивідуальна гонка з роздільним стартом

Фінал-5:30

Чоловіки, Індивідуальна гонка з роздільним стартом

Фінал-7:00

Стрибки у воду

Чоловіки, Синхронний трамплін 3 м

Україна не представлена

Фінал-9:00

Фехтування

Чоловіки, команди, шабля

Україна не представлена

Сутичка за бронзу - 12:30

Сутичка за золото - 13:30

Баскетбол 3х3

Україна не представлена

Жінка

Півфінал 1: США - Франція-11:00

Півфінал 2: олімпійський комітет Росії - Китай-12:10

Матч за бронзу - 14:45

Матч за золото - 15:55

Чоловік

Півфінал 1: Сербія - ОКР - 11:30

Півфінал 2: Бельгія - Латвія-12:40

Матч за бронзу - 15:15

Матч за золото - 16:25

Регбі 7

Чоловік

Україна не представлена

Матч за бронзу - 11:30

Матч за золото - 12:00

Важка атлетика

Чоловіки, до 73 кг

Україна не представлена