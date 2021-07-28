Боротьба за чотири медалі і вихід у півфінал з тенісу: що дивитися на ОІ сьогодні

Сьогодні, 28 липня, на Олімпійських Іграх в Токіо розіграють ще 23 комплекти медалей. Українці поборються за чотири комплекти.
Детальніше про розклад дня на Олімпіаді - в матеріалі РБК-Україна.
За медалі сьогодні боротимуться дзюдоїст Кеджо Набалі, Вікторія вус у гребному слаломі( каное), Інна Лагутенкова в кінному спорті, а також гімнасти Петро Пахнюк та Ілля Ковтун в особистому багатоборстві. Крім цього наблизиться до олімпійських медалей можуть наші тенісистки Еліна Світоліна і сестри Надія і Людмила Кіченок, які зіграють свої матчі чвертьфіналу.
Чоловіки, 1/32 фіналу
Жінки, 1/32 фіналу
Жінки, індивідуальний розряд, чвертьфінал
Жінки, Парний розряд, чвертьфінал
Чоловіки, до 90 кг
1/32 фіналу: Кеджо Набалі (Україна) - Роберт Флорентіно (Домініканська Республіка)
Жінки, до 70 кг
Україна не представлена
Жінки, каное
Українка: Вікторія Ус
Індивідуальна виїздка
Українка: Інна Лагутенкова
Чоловіки, особисте багатоборство
Українці: Петро Пахнюк, Ілля Ковтун
Україна в цей день не представлена
Жінки, вільний стиль 200 м
Чоловіки, Батерфляй 200 м
Жінки, індивідуальне Комплексне плавання 200 м
Жінки, вільний стиль 1500 м
Чоловіки, естафета 4х200 вільним стилем
Україна не представлена
Жінки, парна двійка
Чоловіки, парна двійка
Жінки, четвірки
Чоловіки, четвірки
Чоловіки, четвірки парні
Жінки, четвірки парні
Чоловіки, парні двійки легкої ваги
Україна: Ігор Хмара / Станіслав Ковальов
Україна не представлена
Жінки, індивідуальна гонка з роздільним стартом
Чоловіки, Індивідуальна гонка з роздільним стартом
Чоловіки, Синхронний трамплін 3 м
Україна не представлена
Чоловіки, команди, шабля
Україна не представлена
Україна не представлена
Жінка
Чоловік
Чоловік
Україна не представлена
Чоловіки, до 73 кг
Україна не представлена
Нагадаємо, вчора Олена Костевич та Олег Омельчук завоювали третю "бронзу" для України у стрільбі. Крім цього плавець Михайло Романчук встановив олімпійський рекорд у кваліфікації.