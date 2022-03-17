Booking на Закарпатье завышает цены. Власти просят ограничить работу с сервисом

Сообщается, что на сегодня большинство отелей, хостелов в области уже занято, а спрос на бронирование жилья не снижается. При этом на платформе Booking можно найти объявления, но есть предложения по завышенным ценам.

"Это связано с политикой ресурса, который устанавливает стоимость за жилье в разы больше реальной. Необоснованно высокие цены могут негативно повлиять на имидж Закарпатья, в том числе сектор гостиничного бизнеса. Обращаемся к предпринимателям этой отрасли с просьбой ограничить сотрудничество с сервисом", - говорится в сообщении.