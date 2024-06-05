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Бонус розлучення. За яких умов чоловіки можуть вимагати аліменти від колишніх дружин

У якому випадку чоловік може вимагати аліменти (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Українське законодавство передбачає, що після розлучення екс-подружжя можуть вимагати стягнення аліментів з колишнього партнера. Це право розповсюджується як на жінок, так і на чоловіків. Але такі виплати призначають за певних умов.

Про те, коли екс-партнери можуть вимагати виплату аліментів на власне утримання, РБК-Україна розповіла керуючий партнер Адвокатського об’єднання "Мацієвські та Партнери" Ірина Мацієвська.

У якому випадку стягують аліменти 

Чоловік, який є непрацездатним через інвалідність, має право на стягнення аліментів з дружини, якщо така непрацездатність у нього виникла під час перебування у шлюбі або за спливом одного року після розлучення - у цьому випадку, якщо інвалідність виникла внаслідок неправомірних дій екс-дружини проти нього. За аналогічних обставин жінка також може вимагати виплати від екс-чоловіка.

"Аліменти на утримання іншого з подружжя стягуються в судовому порядку за умови, що колишня дружина має матеріальну можливість надавати таку допомогу, чоловіку/ колишньому чоловіку", - пояснює Мацієвська.

Право на утримання корелюється із можливістю іншого з подружжя надавати таку матеріальну допомогу. Питання стягнення аліментів на утримання іншого з подружжя вирішується в судовому порядку у позовному провадженні.

У своєму позові чоловік повинен довести, що він потребує утримання, є непрацездатним, а дружина має матеріальну можливість надавати таке утримання.

"Закон говорить про непрацездатність підкріплену висновками відповідних медичних органів. Втім, таких випадків в моїй практиці не було", - каже Мацієвська.

Коли жінка може претендувати на аліменти

Юрист зазначає, що трапляються справи подібного напрямку, коли дружина стягує з чоловіка аліменти на власне утримання під час догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку.

"Це схожа категорія вимог - право на утримання має дружина після народження дитини до досягнення її 3-річного віку. Проте аліменти на утримання дружини в цьому випадку стягуються лише, якщо чоловік має матеріальну можливість їх сплачувати", - пояснює юрист.

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