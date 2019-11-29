Бондаренко может вскоре лишиться поста главы ДнепрОГА, - Богданов

Фото: Александр Бондаренко (34.ua)

Бывший советник главы ДнепрОГА прокомментировал деятельность Бондаренко

Глава Днепропетровской областной государственной администрации (ОГА) Александр Бондаренко может стать первым кандидатом на увольнение. Такое мнение высказал бывший советник главы ОГА Юрий Богданов, анализируя заявления и действия нового руководителя области.

В частности, Богданов обратил внимание на информацию на сайте ОГА о том, что садик №165 в Днепре станет современным и уютным, благодаря стараниям нового главы ОГА.

"Правда, реконструкцию садика начала наша команда, на ⅔ выполнила - тоже. А потом кураторы нового главы ОГА эту и десятки строек заморозили", - возмущается Богданов.

"Был бы Александр умным и самостоятельным, продолжал бы лучшие начинания предшественников. И при нужном уровне прагматичного цинизма присваивал бы себе их (наши) достижения. Это была бы понятная логика. Но что делает Александр? Александр по приказу куратора замораживает все, что делали мы", - рассказал эксперт.

По данным члена команды Резниченко, новый глава ОГА может вскоре лишиться своей должности.

"Насколько мне известно, Александр и так кандидат №1 на вылет с поста. Дискредитация новой власти в крупнейшем регионе страны главой ОГА - слишком нелепо само по себе. И хорошо, что это уже понимают. А к посту просто добавлен подбор фото. Фото проектов, которые мы реализовали. И здесь - 1% от сделанного в области за 4 года", - добавил Богданов.

В любимой Днепропетровской области продолжается какой-то трэш и угар Сегодня прочитал на сайте ОГА новость о том, что... Опубліковано Yury Bogdanov Середа, 27 листопада 2019 р.

Ранее Днепропетровскую ОГА под руководством Бондаренко заподозрили в задержке выплат подрядчикам денег за построенные дороги, спорткомплексы, школы и другие инфраструктурные объекты.

Предыдущая команда Днепропетровской ОГА за 5 лет построила и отремонтировала в области более 500 дорог.