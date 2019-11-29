Бондаренко може незабаром втратити посаду голови ДніпрОДА, - Богданов

Фото: Олександр Бондаренко (34.ua)

Колишній радник глави ДніпрОДА прокоментував діяльність Бондаренка

Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації (ОДА) Олександр Бондаренко може стати першим кандидатом на звільнення. Таку думку висловив колишній радник глави ОДА Юрій Богданов, аналізуючи заяви і дії нового керівника області.

Зокрема, Богданов звернув увагу на інформацію на сайті ОДА про те, що садок №165 в Дніпрі стане сучасним та затишним, завдяки старанням нового голови ОДА.

"Правда, реконструкцію садочка почала наша команда, на ⅔ виконала - теж. А потім куратори нового голови ОДА це та десятки будівництв заморозили", - обурюється Богданов.

"Був би Олександр розумним і самостійним, продовжував би кращі починання попередників. І при потрібному рівні прагматичного цинізму привласнював собі їх (наші) досягнення. Це була б зрозуміла логіка. Але що робить Олександр? Олександр за наказом куратора заморожує все, що ми робили", - розповів експерт.

За даними члена команди Резніченка, новий голова ОДА може незабаром позбутися своєї посади.

"Наскільки мені відомо, Олександр і так кандидат №1 на виліт з посади. Дискредитація нової влади в найбільшому регіоні країни главою ОДА - занадто безглуздо саме по собі. І добре, що це вже розуміють. А до посту просто додано підбір фото. Фото проектів, які ми реалізували. І тут - 1% від зробленого в області за 4 роки", - додав Богданов.

В улюбленій Дніпропетровської області продовжується якийсь треш і угар Сьогодні прочитав на сайті ОДА новину про те, що... Опубліковано Yury Bogdanov Середа, 27 листопада 2019 р.

Раніше Дніпропетровську ОДА під керівництвом Бондаренка запідозрили у затримці виплат підрядникам грошей за побудовані дороги, спорткомплекси, школи та інші інфраструктурні об'єкти.

Попередня команда Дніпропетровської ОДА за 5 років побудувала і відремонтувала в області понад 500 доріг.