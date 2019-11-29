ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бондаренко може незабаром втратити посаду голови ДніпрОДА, - Богданов

Новини » Політика     29.11.2019 - 11:46
Бондаренко може незабаром втратити посаду голови ДніпрОДА, - Богданов
Фото: Олександр Бондаренко (34.ua)

Колишній радник глави ДніпрОДА прокоментував діяльність Бондаренка

Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації (ОДА) Олександр Бондаренко може стати першим кандидатом на звільнення. Таку думку висловив колишній радник глави ОДА Юрій Богданов, аналізуючи заяви і дії нового керівника області.

Зокрема, Богданов звернув увагу на інформацію на сайті ОДА про те, що садок №165 в Дніпрі стане сучасним та затишним, завдяки старанням нового голови ОДА.

"Правда, реконструкцію садочка почала наша команда, на ⅔ виконала - теж. А потім куратори нового голови ОДА це та десятки будівництв заморозили", - обурюється Богданов.

"Був би Олександр розумним і самостійним, продовжував би кращі починання попередників. І при потрібному рівні прагматичного цинізму привласнював собі їх (наші) досягнення. Це була б зрозуміла логіка. Але що робить Олександр? Олександр за наказом куратора заморожує все, що ми робили", - розповів експерт.

За даними члена команди Резніченка, новий голова ОДА може незабаром позбутися своєї посади.

"Наскільки мені відомо, Олександр і так кандидат №1 на виліт з посади. Дискредитація нової влади в найбільшому регіоні країни главою ОДА - занадто безглуздо саме по собі. І добре, що це вже розуміють. А до посту просто додано підбір фото. Фото проектів, які ми реалізували. І тут - 1% від зробленого в області за 4 роки", - додав Богданов.

В улюбленій Дніпропетровської області продовжується якийсь треш і угар Сьогодні прочитав на сайті ОДА новину про те, що...

Опубліковано Yury Bogdanov Середа, 27 листопада 2019 р.

Раніше Дніпропетровську ОДА під керівництвом Бондаренка запідозрили у затримці виплат підрядникам грошей за побудовані дороги, спорткомплекси, школи та інші інфраструктурні об'єкти.

Попередня команда Дніпропетровської ОДА за 5 років побудувала і відремонтувала в області понад 500 доріг.

Як Олійник продовжує контролювати Дніпропетровську область Зеленський призначив нового главу Дніпропетровської ОДА
Новини України Дніпропетровська ОДА
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся