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Бондарь вошел в топ-100 влиятельных украинцев

Новости » Политика    14.12.2018 - 11:27
Бондарь вошел в топ-100 влиятельных украинцев
Фото: Виктор Бондарь (vidrodzhennya.org.ua)

Бондарь занял 58 место в рейтинге в категории "Стратеги"

Сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження" и лидер партии "Відродження" Виктор Бондарь впервые вошел в рейтинг влиятельных украинцев по версии журнала "Фокус". Об этом сообщает пресс-служба партии.

Сообщается, что Виктор Бондарь занял 58 место в рейтинге в категории "Стратеги".

Как отмечается, по данным издания, политическая карьера Бондаря развивалась стремительно и преимущественно в органах исполнительной власти. В период с 2000-го до 2005 года он успел поработать как в Верховной раде, так и в Кабинете министров. Сначала занимал должность первого заместителя министра транспорта и связи в 2005 году, а уже менее чем через год возглавил Министерство транспорта.

Карьеру народного депутата Виктор Бондарь начал 2012 года. В парламенте 8-го созыва вошел в состав руководителей депутатской группы "Партия "Відродження" как сопредседатель наравне со вторым сопредседателем политической силы Виталием Хомутынником.

"В 2018 году политик отличился своими голосованиями в парламенте. Виктор Бондарь не голосовал за государственный бюджет на 2109 год, также не поддержал указ президента о введении в Украине военного положения", - цитирует пресс-служба информацию журнала "Фокус".

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Новости Украины Виктор БондарьПартия "Видродження"
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