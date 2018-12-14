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Бондар увійшов до топ-100 впливових українців

Новини » Політика    14.12.2018 - 11:27
Бондар увійшов до топ-100 впливових українців
Фото: Віктор Бондар (vidrodzhennya.org.ua)

Бондар посів 58 місце у рейтингу в категорії "Стратеги"

Співголова депутатської групи "Партія "Відродження" і лідер партії "Відродження" Віктор Бондар вперше увійшов до рейтингу впливових українців за версією журналу "Фокус". Про це повідомляє прес-служба партії.

Повідомляється, що Віктор Бондар посів 58 місце у рейтингу в категорії "Стратеги".

Як зазначається, за даними видання, політична кар’єра Бондаря розвивалася стрімко та переважно в органах виконавчої влади. У період з 2000-го до 2005 року він встиг попрацювати як у Верховній раді, так і в Кабінеті міністрів. Спочатку обіймав посаду першого заступника міністра транспорту та зв’язку в 2005 році, а вже менше ніж за рік очолив Міністерство транспорту.  

Кар’єру народного депутата Віктор Бондар розпочав 2012 року. У парламенті 8-го скликання увійшов до складу керівників депутатської групи "Партія "Відродження" як співголова нарівні з другим співголовою політичної сили Віталієм Хомутинніком. 

"У 2018 році політик відзначився своїми голосуваннями в парламенті. Віктор Бондар не голосував за державний бюджет на 2109 рік, також не підтримав указ президента щодо запровадження в Україні воєнного стану", - цитує прес-служба інформацію журналу "Фокус".

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