Бомбардировщики США отрабатывают уничтожение кораблей России в Балтийском и Черном море

Отмечается, что в начале октября четыре бомбардировщика B-1B Lancer были направлены из штата Техас на базу британских Королевских ВВС в Фэйрфорде. Два самолета 19 октября взлетели для участия в учениях над Балтийским и Черным морями. Они находились в воздухе 12 часов.

Самолеты сначала отправились на восток и над Северным морем дозаправились в воздухе. Затем бомбардировщики направились на юг в район Черного моря. Во время полета их сопровождали истребители Польши и Румынии.

Во время полета бомбардировщики отработали нанесение массированного удара по кораблям противника. По данным издания, два самолета этого типа могут выпустить 48 противокорабельных ракет большой дальности LRASM.

"Этого может оказаться вполне достаточно, чтобы потопить весь флот за один удар и устранить главную угрозу кораблям США и их союзников в регионе", - отмечает автор статьи.

Во время полета бомбардировщиков США над Черным морем их сопровождала пара истребителей Су-30 России, которые базируются в оккупированном Крыму.

"B-1 не пытались войти в российское воздушное пространство. В военное время в этом и не было бы необходимости. Большая дальность действия LRASM позволит B-1 стрелять по российским кораблями в любой точке Черного моря из воздушного пространства НАТО", - говорится в статье.

Автор отмечает, что B-1B Lancer стал первым типом самолетов, модифицированным ВВС США для несения новой противокорабельной ракеты большой дальности (LRASM) с дальностью полета около 480 километров. Каждый бомбардировщик этого типа способен нести 24 ракеты.