RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Бомбардувальники США відпрацьовують знищення кораблів Росії в Балтійському і Чорному морі

Автор: Дмитрий Кузнецов

Бомбардувальники ВПС США B - 1B Lancer відпрацьовують знищення кораблів Росії в чорному і Балтійському морі. Два літаки цього типу можуть випустити 48 протикорабельних ракет великої дальності LRASM.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський журнал Forbes.

Зазначається, що на початку жовтня чотири бомбардувальники B-1B Lancer були направлені зі штату Техас на базу британських Королівських ВПС у Фейрфорді. Два літаки 19 жовтня злетіли для участі в навчаннях над Балтійським і Чорним морями. Вони перебували в повітрі 12 годин.

Літаки спочатку вирушили на схід і над Північним морем дозаправилися в повітрі. Потім бомбардувальники попрямували на південь в район Чорного моря. Під час польоту їх супроводжували винищувачі Польщі та Румунії.

Під час польоту бомбардувальники відпрацювали нанесення масованого удару по кораблях противника. За даними видання, два літаки цього типу можуть випустити 48 протикорабельних ракет великої дальності LRASM.

"Цього може виявитися цілком достатньо, щоб потопити весь флот за один удар і усунути головну загрозу кораблям США і їх союзників в регіоні", - зазначає автор статті.

Під час польоту бомбардувальників США над Чорним морем їх супроводжувала пара винищувачів Су-30 Росії, які базуються в окупованому Криму.

"B - 1 не намагалися увійти в Російський повітряний простір. У воєнний час в цьому і не було б необхідності. Велика дальність дії LRASM дозволить B - 1 стріляти по російським кораблям в будь-якій точці Чорного моря з повітряного простору НАТО", - йдеться в статті.

Автор зазначає, що B-1B Lancer став першим типом літаків, модифікованим ВПС США для несення нової протикорабельної ракети великої дальності (LRASM) з дальністю польоту близько 480 кілометрів. Кожен бомбардувальник цього типу здатний нести 24 ракети.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиЧорне море