Бомбардировкой Киева и Ирпеня занимался генерал родом из Черкасской области, - СБУ

Информацию о генерале армии России Виталии Школенко подтвердил староста села Текуча Уманского района Александр Гершун. Он рассказал, что военным, который нещадно обстреливал Киевскую область, оказался его родственник.

"Я, к большому сожалению, являюсь родственником заместителя командующего 6 Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа. Еще недавно это существо посещала свою родину, где у него осталось много родственников в таких населенных пунктах, как Ирпень, Киев, Голованевск, приказы о бомбардировках которых он, наверное, давал лично", - отметил он.

Чиновник также добавил, что в Бучанском районе во время обстрелов находились родные и близкие российского генерала.