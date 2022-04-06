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Бомбардировкой Киева и Ирпеня занимался генерал родом из Черкасской области, - СБУ

Фото: бомбардировал Киев и Ирпень генерал родом из Черкасской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российский генерал-майор, который отдавал приказы о бомбардировках Киева и Ирпеня, оказался родом из Черкасской области. В Украине у него остались родственники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ в Черкасской области.

Информацию о генерале армии России Виталии Школенко подтвердил староста села Текуча Уманского района Александр Гершун. Он рассказал, что военным, который нещадно обстреливал Киевскую область, оказался его родственник.

"Я, к большому сожалению, являюсь родственником заместителя командующего 6 Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа. Еще недавно это существо посещала свою родину, где у него осталось много родственников в таких населенных пунктах, как Ирпень, Киев, Голованевск, приказы о бомбардировках которых он, наверное, давал лично", - отметил он.

Чиновник также добавил, что в Бучанском районе во время обстрелов находились родные и близкие российского генерала.

Напомним, 28 марта украинские военные полностью освободили город Ирпень от российских оккупантов.

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Война России против УкраиныИрпеньКиевская область