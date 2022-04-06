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Бомбардуванням Києва та Ірпеня займався генерал родом з Черкаської області, - СБУ

Фото: бомбардував Київ та Ірпінь генерал родом з Черкаської області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російський генерал-майор, що віддавав накази про бомбардування Києва та Ірпеня, виявився родом з Черкаської області. В Україні у нього залишилися родичі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ у Черкаській області.

Інформацію про генерала армії Росії Віталія Школенка підтвердив староста села Текуча Уманського району Олександр Гершун. Він розповів, що військовим, який нещадно обстрілював Київську область, виявився його родич.

"Я, на превеликий жаль, є родичем заступника командувача 6 ленінградської армії ВПС і ППО Західного військового округу. Ще нещодавно ця істота відвідувала свою батьківщину, де в нього залишилося багато родичів у таких населених пунктах, як Ірпінь, Київ, Голованівськ, накази про бомбардування яких він, напевно, давав особисто", - зазначив він.

Чиновник також додав, що у Бучанському районі під час обстрілів перебували рідні та близькі російського генерала.

Нагадаємо, 28 березня українські військові повністю звільнили місто Ірпінь від російських окупантів.

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