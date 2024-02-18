Бомбардир "Торонто" с очередным хет-триком возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео
Обозреватели Национальной хоккейной лиги выбрали центрфорварда "Торонто Мейпл Лифс" Остона Мэттьюза лучшим исполнителем игрового дня регулярного первенства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.
Лидер атак "Мейпл Лифс" стал одним из соавторов сокрушительного разгрома "Анахайма" (9:2). Он второй раз за неделю забросил три шайбы в одном поединке и отдал две результативные передачи.
Именно Мэттьюз открыл счет в дебюте встречи, когда метко бросил из центральной зоны после передачи Найза. Запев партнера поддержали Макманн и Маккейб. А после шайбы Ватрано в ответ с передачи Мэттьюза отличился Нюландер.
На старте второй 20-минутки форвард сделал счет неприличным, реализовав большинство выстрелом из правой зоны вбрасывания. Далее он ассистировал Бертуцци, а впоследствии Мэттьюз с "пятака" сам протолкнул шайбу за линию. Добили калифорнийцев Макманн и Робертсон, а Строум голом вряд ли подсластил горечь поражения "Дакс".
В тройку звезд вечера также попали форвард "Нью-Джерси" Нико Хишир и центральный нападающий "Флориды" Сэм Беннетт. Первый оформил дубль с ассистом против "Филадельфии" (6:3). В свою очередь второй двумя шайбами и двумя передачами приложился к разгрому "Тампы-Бэй" (9:2).
Все результаты вечера в НХЛ:
К слову, ранее Мэттьюз оформил хет-трик в основное время противостояния с "Филадельфией".
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