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Бомбардир "Шахтаря" холоднокровно завершив контратаку в Лізі чемпіонів: відео

Фото: Данило Сікан відкрив рахунок у протистоянні (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Форвард донецького "Шахтаря" Данило Сікан оформив перший м'яч у протистоянні з нідерландським ПСВ у 5-му турі основного раунду Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку.

"Гірники" повели в рахунку на 8-й хвилині. Різник кинув м'яч Коноплі на правий фланг, а той на чужій половині зіграв у стінку зі Зубковим і прострілив у центр штрафного. Там Сікан зіграв на випередження і відправив м'яч у дальній кут.

Відео гола Сікана:

 

 

 

"Шахтар" у Лізі чемпіонів 2024/25

Команда Пушіча стартувала в турнірі з нульової нічиєї проти італійської "Болоньї". У тому поєдинку Судаков не реалізував одинадцятиметровий у дебюті зустрічі.

Далі "гірники" зазнали двох поразок. "Аталанті" з Бергамо "Шахтар" програв номінально домашній матч (0:3). Натомість лондонському "Арсеналу" підопічні Пушіча мінімально поступилися на виїзді.

У 4-му турі "Шахтар" відсвяткував першу перемогу. У вольовому стилі "гірники" розібралися зі швейцарським "Янг Бойз" (2:1). Забитими м'ячами в складі чемпіона України відзначилися Зубков і Судаков.

До слова, раніше підготували експрес-презентацію ПСВ зразка сезону 2024/25.

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