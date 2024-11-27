Бомбардир "Шахтаря" холоднокровно завершив контратаку в Лізі чемпіонів: відео

"Гірники" повели в рахунку на 8-й хвилині. Різник кинув м'яч Коноплі на правий фланг, а той на чужій половині зіграв у стінку зі Зубковим і прострілив у центр штрафного. Там Сікан зіграв на випередження і відправив м'яч у дальній кут.

Відео гола Сікана:

"Шахтар" у Лізі чемпіонів 2024/25

Команда Пушіча стартувала в турнірі з нульової нічиєї проти італійської "Болоньї". У тому поєдинку Судаков не реалізував одинадцятиметровий у дебюті зустрічі.

Далі "гірники" зазнали двох поразок. "Аталанті" з Бергамо "Шахтар" програв номінально домашній матч (0:3). Натомість лондонському "Арсеналу" підопічні Пушіча мінімально поступилися на виїзді.

У 4-му турі "Шахтар" відсвяткував першу перемогу. У вольовому стилі "гірники" розібралися зі швейцарським "Янг Бойз" (2:1). Забитими м'ячами в складі чемпіона України відзначилися Зубков і Судаков.